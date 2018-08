Criză la Marea Neagră. Gestul NEBUNESC al lui Erdogan, reaprinde un conflict MAJOR în interiorul NATO

14:10

Up România, companie specializată în soluţii de motivare a angajaţilor, lansează platforma Up Achiziţii, un serviciu în beneficiul companiilor mici şi mijlocii cărora le facilitează interacţiunea cu furnizori de produse şi servicii. România este prima ţară din grupul Up care lansează acest proiect, planul fiind de a replica modelul şi în alte ţări. Prin această mişcare, Up îşi diversifică activitatea, devenind un hub de servicii pentru companii.