Anunț în cazul procesului de divorț dintre Antonia și Vincenzo Castellano! Ce a spus instanța din Italia

13:50

În timpul meciului pe care l-a disputat în primul tur al turneului de tenis US Open, Simona Halep a avut o surprinzătoare ieșire nervoasă după pierderea unui punct, distrugându-și racheta sub ochii uimiți ai spectatorilor. Astfel de gesturi nu sunt tolerate de organizatorii turneului, chiar dacă a fost vorba despre emoțiile necontrolate ale liderului mondial […] The post Va fi amendată Simona Halep după ieșirea nervoasă de la US Open? appeared first on Cancan.ro.