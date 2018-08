Regizoarele reprezintă jumătate din totalul cineaştilor nominalizaţi în competiţia de la London Film Festival

17:00

Staruri precum Lady Gaga, Ryan Gosling şi Vanessa Redgrave, filme angajate împotriva rasismului şi terorismului, producţii Netflix şi o singură regizoare selectată în competiţia oficială: a 75-a ediţie a Mostrei de la Veneţia, care debutează miercuri, se distinge în acest an printr-o combinaţie savantă de glamour şi "incorectitudine politică", informează AFP. Sursa foto: (c) Tony Gentile/REUTERSCele 21 de lungmetraje selectate în competiţia oficială vor fi proiectate începând de miercuri şi concurează pentru a câştiga prestigiosul Leu de Aur, ce va fi decernat pe 8 septembrie pe scena celebrului palat Lido, decorul de neuitat în care a fost turnată o capodoperă a cinematografiei mondiale, filmul "Moarte la Veneţia", regizat în 1971 de Luchino Visconti.Aceste pelicule vor fi analizate de un juriu prezidat de Guillermo Del Toro, recompensat anul trecut cu Leul de Aur pentru "The Shape of Water". Din juriu mai fac parte Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz şi Naomi Watts.Americanul Damien Chazelle, în vârstă de 33 de ani, cel mai tânăr cineast din istorie premiat cu Oscarul pentru regie, cu pelicula "La La Land", în 2017, va deschide ediţia din acest an a Mostrei cu noul său lungmetraj, "First Man", un film biografic dedicat lui Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună. Rolul celebrului astronaut american este interpretat de actorul canadian Ryan Gosling.O prezenţă aşteptată cu nerăbdare la Veneţie este provocatoarea cântăreaţă americană Lady Gaga, o vedetă a muzicii pop, care va prezenta (în afara competiţiei) filmul "A Star is Born", regizat de Bradley Cooper, un remake al celebrului film clasic omonim din 1954, în care rolul principal a fost jucat de Judy Garland.Istoria va avea şi ea un loc de cinste în selecţia din acest an a Mostrei, graţie peliculei "Peterloo", de Mike Leigh, inspirată din sângeroasa bătălie cu acelaşi nume din 1819, şi filmului "Werk ohne Autor", de Florian Henckel von Donnersmarck (autorul lungmetrajului "Das Leben der Anderer", premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2007), ce prezintă trei epoci din evoluţia Germaniei.Britanicul Paul Greengrass va aborda chestiunea extremismului în "22 July", iar italianul Roberto Minervini pe aceea a rasismului din America în filmul "What You Gonna Do When The World's On Fire?", portret al unei comunităţi de culoare din vara anului 2017, după asasinarea de către poliţie a unor tineri afro-americani.O singură femeieCa în fiecare an, Mostra va decerna doi Lei de Aur pentru întreaga carieră unor uriaşi ai cinematografiei mondiale - actriţa britanică Venessa Redgrave, în vârstă de 81 de ani, şi regizorul canadian David Cronenberg, în vârstă de 75 de ani.O singură femeie, australianca Jennifer Kent va participa în acest an (cu filmul "The Nightingale") la cursa pentru câştigarea Leului de Aur. Această disparitate a fost condamnată de un colectiv de asociaţii feministe într-o scrisoare deschisă adresată pe 11 august directorului artistic al Mostrei, Alberto Barbera.Acea scrisoare deschisă a reacţionat nu doar faţă de selecţia arhi-masculină din acest an, ci şi faţă de recentele declaraţii ale lui Alberto Barbera, care, într-o conferinţă de presă, a explicat că îşi face alegerile în funcţie de "calitatea unui film, nu de sexul regizorului"."As prefera să îmi schimb meseria decât să fiu obligat să selectez un film pentru că a fost realizat de o femei şi nu pentru că este reuşit", a declarat artistul, apărându-şi alegerile făcute în 2018. Cea de-a 75-a ediţie a Mostrei a fost deja considerată de anumiţi critici drept o ediţie "incorectă politic" în comparaţie cu cea mai recentă ediţie de la Cannes, marcată de un apel al femeilor din cinematografie, care au cerut instaurarea unei parităţi reale în universul celei de-a şaptea arte.O altă alegere asumată de Mostra 2018 este aceea ce a reţine în programul din acest an producţii Netflix, precum "The Ballad of Buster Scruggs", un western semnat de Joel şi Ethan Coen, "22 July", de Paul Greengrass, şi "Roma", de Alfonso Cuaron (absent de pe Croazetă pentru că filmul său a fost difuzat de platforma de streaming americană, nu în cinematografe).Printre marii regizori aşteptaţi la Veneţia se află şi francezii Jacques Audiard - care abordează de această dată genul western cu "Les Freres Sisters" - şi Olivier Assayas, în competiţie cu "Doubles vies", o comedie în joacă actriţa sa preferată, Juliette Binoche, alături de Guillaume Canet.Cineastul ungar Laszlo Nemes, recompensat cu Marele Premiu al Juriului la Cannes 2015 şi cu Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2016 cu primul său lungmetraj, "Saul fia", va fi prezent în acest an la Veneţia, în competiţie, cu filmul "Sunset".Criticii aşteaptă o performanţă notabilă şi din partea lungmetrajului "The Favourite", un film istoric al regizorului grec Yorgos Lanthimos, care îi introduce pe spectatori la curtea reginei Angliei la începutul secolului al XVIII-lea. Din distribuţia filmului fac parte actriţele Emma Stone şi Rachel Weisz. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: A 75-a ediţie a Mostrei - cele 21 de filme care concurează pentru Leul de Aur