Petre Daea: "Tuta absoluta" este o boală specifică care se poate ţine sub control; a fost, este şi va fi

Jumătate din totalul filmelor selectate în competiţia oficială a celei de-a 62-a ediţii a BFI London Film Festival au fost regizate sau coregizate de femei, au anunţat miercuri organizatorii, citaţi de PA.Zece lungmetraje au fost incluse în competiţia festivalului din acest an, ai cărui organizatori spun că reprezintă un eveniment care "recunoaşte importanţa cinematografiei inventive, diferite şi care inspiră".Regizoarele Karyn Kusama ("Destroyer"), Alice Rohrwacher ("Happy As Lazzaro"), Sudabeh Mortezai ("Joy"), Dominga Sotomayor ("Too Late To Die Young") şi Cristina Gallego (coregizoare a filmului "Birds Of Passage", alături de Ciro Guerra) se numără printre cei 10 cineaşti ale căror pelicule au fost selectate în 2018 în competiţia prestigiosului festival londonez.Ceilalţi regizori nominalizaţi în acest an la BFI London Film Festival sunt Ben Wheatley ("Happy New Year, Colin Burstead"), Peter Strickland ("In Fabric"), David Lowery ("The Old Mand And The Gun"), Zhang Yimou ("Shadow") şi Laszlo Nemes ("Sunset").Anunţul de miercuri al organizatorilor de la Londra a fost făcut după ce alte gale majore organizate în cadrul industriei cinematografice, inclusiv gala premiilor Oscar, au fost aspru criticate din cauza reprezentării slabe a femeilor în selecţiile oficiale ale acestor evenimente.Cineasta americană Greta Gerwig a devenit în acest an abia a cincea femeie nominalizată la premiul Oscar pentru regie în istoria de 90 de ani a acestor trofee.Şi organizatorii Festivalului de la Cannes au fost criticaţi în 2018, întrucât doar trei dintre cele 21 de filme selectate în competiţia oficială erau regizate de femei.În acest an, juriul de la London Film Festival va fi prezidat de regizorul Lenny Abrahamson, care a fost nominalizat la Oscar în 2015 cu filmul "Room".Câştigătorul de la BFI London Film Festival 2018 va fi anunţat în timpul unei proiecţii speciale ce va avea loc pe 20 octombrie în cinematograful Vue Leicester Square.Va fi pentru prima dată în istoria festivalului londonez când publicul larg este invitat să vizioneze în direct gala de decernare a trofeelor.BFI London Film Festival, organizat în colaborare cu American Express, va debuta pe 10 octombrie cu filmul "Widows", regizat de Steve McQueen, în care rolul principal este interpretat de actriţa Viola Davis.Festivalul se va încheia pe 21 octombrie cu filmul "Stan And Ollie", de Jon S. Baird, un omagiu cinematografic adus îndrăgiţilor actori de comedie Stan şi Bran, interpretaţi de Steve Coogan şi John C. Reilly. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Facebook