What’s UP, surpriză pentru soția lui, din Republica Dominicană. Artistul participă la Exatlon, sezonul doi

What’s UP se află în Republica Dominicană, unde participă la cel de-al doilea sezon al emisiunii Exatlon. Cântărețul nu a uitat însă de aniversarea soției sale și deși se află la 9.000 de kilometri distanță i-a făcut aceasteia o surpriză. What’s UP a lansat, de ziua soției sale, un videoclip cu imagni de la nunta […] Post-ul What’s UP, surpriză pentru soția lui, din Republica Dominicană. Artistul participă la Exatlon, sezonul doi apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea