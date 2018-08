Becali a ieșit la atac! Contestatarii puși la zid: "Gura închisă cu mine la fotbal, da?"

15:10

Maria Sharapova (31 de ani, 22 WTA) a evoluat marți în sesiunea de seară, pe noua arenă "Louis Armstrong", spunând apoi că "e ceva mai mult zgomot acolo decât pe alte terenuri pe care am jucat. E însă parte din US Open. Nu te poți speria de zgomot dacă vrei să fii campion în New York, nu-i așa? Trebuie să îmbrățișezi atmosfera, e multă energie aici, indiferent de arenă". ...