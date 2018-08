Teodorovici: Joi va fi publicată execuţia bugetară la 7 luni; este record absolut la colectare

21:10

Domeniile ".ro' pentru care nu s-a plătit serviciul de mentenanţă anuală vor fi şterse automat începând de joi, 30 august 2018, a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI)."Începând de mâine, 30 august a.c., Registrul de Domenii.ro va şterge primele domenii pentru care nu s-a plătit serviciul de mentenanţă anuală înainte de data expirării, acestea fiind programate la ştergere automată. Ştergerea se efectuează după 90 de zile de la data expirării domeniului, dacă în acest interval deţinătorul nu îşi reînnoieşte dreptul de utilizare prin achitarea contravalorii serviciului de mentenanţă anuală, conform hotărârii Consiliului de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare (ICI) Bucureşti aprobată în data de 14.07.2017. Ulterior ştergerii, domeniul respectiv va deveni disponibil pentru înregistrare conform principiului "primul venit, primul servit', precizează ministerul.Potrivit sursei citate, principalele considerente care au stat la baza deciziei de introducere a serviciului de înregistrare şi mentenanţă anuală sunt, printre altele: alinierea la practica europeană, precum şi respectarea bunelor practici şi a recomandărilor Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), entitatea care coordonează procesul de reglementare al Internetului la nivel mondial şi la care ICI Bucureşti este membru şi parte interesată (stakeholder) din anul 1993.MCSI notează, totodată, că, în Europa, în mod treptat, toate ţările au trecut la înregistrarea pe perioadă limitată de timp a domeniilor cod de ţară şi reînnoirea în cazul în care solicitantul doreşte folosirea în continuare a numelui. România a fost ultima ţară din Europa care a introdus un tarif de mentenanţă anuală pentru domenii.Un alt motiv pentru care s-a luat decizia de taxare pentru mentenanţă a domeniilor ".ro" a fost de asigurare a fondurilor necesare dimensionării infrastructurii IT şi creşterii securităţii şi fiabilităţii."Implementarea sistemului de înregistrare şi mentenanţă anuală are, de asemenea, avantajul că va duce la deblocarea numelor de domenii ".ro', care au fost înregistrate în aproximativ 25 de ani de existenţă a domeniului naţional ".ro', şi care în prezent nu mai sunt folosite, fie că firmele ce le-au solicitat au dispărut, fie că persoana care le-a solicitat nu mai are nevoie de acele nume în prezent. Un volum mare de domenii înseamnă şi un volum mare de resurse necesare. La nivelul serviciului la care s-a ajuns în ultimii 24 de ani, este aproape imposibil ca mentenanţa şi securitatea sistemelor să se bazeze doar pe veniturile din înregistrările domeniilor noi, acesta având un trend descrescător. Contravaloarea serviciului de înregistrare şi mentenanţă va duce la posibilitatea asigurării securităţii şi stabilităţii serviciului RoTLD, având în vedere că mediul virtual este din ce în ce mai agresiv asupra Internetului", scrie MCSI, în comunicatul transmis AGERPRES.Ministerul de resort recomandă celor care deţin domenii ".ro" să achite contravaloarea serviciului de mentenanţă anuală cât mai curând posibil pentru a evita riscul indisponibilizării domeniului din motive tehnice şi administrative: întârzieri între momentul plăţii şi procesarea extraselor bancare, aglomerarea plăţilor în ultimele zile, posibilitatea suprapunerii cu sărbători legale etc.În plus, este recomandată plata online a serviciului de mentenanţă folosind card bancar, beneficiind de avantajul reînnoirii automate a domeniului/domeniilor.Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) Bucureşti a aprobat, în vara anului trecut, introducerea unei taxe anuale în valoare de 6 euro, fără TVA, pentru serviciul de mentenanţă anuală în cazul domeniilor '.ro', începând cu data de 1 martie 2018.În acest context, ICI Bucureşti preciza, la vremea respectivă, că sistemul de domenii '.ro' va fi aliniat la necesităţile serviciului de mentenanţă anuală, iar începând cu data de 1 martie 2018, deţinătorii (registranţii) de domenii '.ro' vor putea să achite contravaloarea serviciului de mentenanţă pentru perioada dorită de minim un an şi maximum 10 ani. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)