Fantoma unei fetiţe, filmată într-un cimitir . Ai curaj să apeşi PLAY?

Cu toţii am tresărit, crezând că am văzut, cu colţul ochiului, ceva mişcându-se sau am observat o siluetă ciudată. Un filmuleţ înspăimântător face furori online. Cei care l-au urmărit susţin că pot observa o siluetă ce pare a fi a unei fetiţe, ascunzându-se într-un cimitir.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1