O lege a Guvernului face furori. A “explodat” numărul românilor care cer ajutorul statului

12:31

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, solicită Guvernului adoptarea de urgenţă a tuturor măsurilor necesare prin care să fie stopată creşterea numărului de focare de pestă porcină africană (PPA) şi trage un semnal de alarmă serios asupra riscurilor majore generate de răspândirea explozivă a acestui virus. (...) Preşedintele Klaus Iohannis consideră că, în acest moment, prioritatea trebuie să fie luarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii virusului şi despăgubirea cât mai rapidă a producătorilor afectaţi, în vederea atenuării impactului social. Totodată, cei care au gestionat într-un mod complet defectuos această criză vor trebui să-şi asume responsabilitatea stării de fapt", se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.Potrivit şefului statului, "din cauza modului defectuos în care este gestionată această situaţie de criză, Guvernul PSD i-a împins pe producătorii autohtoni în pragul falimentului"."În prezent, în România, sunt peste 700 de focare, răspândite în 10 judeţe ale ţării, inclusiv în Ilfov, iar numărul focarelor se extinde ameninţător. Pesta porcină africană face ravagii în rândul crescătorilor de porcine, iar fermele mari din sud-estul ţării sunt pe cale să fie practic exterminate. Se înregistrează deja pagube de zeci de milioane de euro, pierderi de mii locuri de muncă, precum şi pierderea unor importante oportunităţi comerciale pentru România. Vorbim aici de implicaţii majore pentru economia naţională, deoarece virusul PPA pune în pericol toate fermele comerciale de creştere şi îngrăşare a porcului din România, care produc aproximativ jumătate din totalul cărnii de porc destinate consumului intern. Starea de fapt actuală arată că Guvernul este incapabil să gestioneze situaţia pestei porcine africane, care are consecinţe foarte grave pentru economia românească. La fel de grav este şi faptul că autorităţile responsabile nu au informat producătorii şi populaţia, la timp şi eficient, cu privire la riscurile majore ale răspândirii virusului PPA. Prinsă în lupta cu Justiţia, pentru a obţine subordonarea acesteia, guvernarea PSD a uitat să se lupte cu pesta porcină africană, cel mai grav flagel cu care s-a confruntat zootehnia românească până în prezent", afirmă şeful statului.El precizează că, în anul 2016, Executivul a stabilit, prin Hotărâre de Guvern, măsurile necesare în vederea combaterii şi prevenirii pestei porcine africane, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi modernizarea sistemului de ecarisaj necesar în astfel de condiţii, însă, în acest an, autorităţile responsabile au fost luate, încă o dată, pe nepregătite, în ciuda precedentelor şi a avertismentelor privind rapiditatea cu care se extind focarele.Şeful statului atrage atenţia că Guvernul nu a fost preocupat să asigure acurateţea datelor în ceea ce priveşte evidenţa şi trasabilitatea animalelor."Preşedintele României solicită aplicarea tuturor normelor şi măsurilor de prevenţie care se impun în astfel de situaţii, inclusiv asigurarea corespunzătoare a barierelor de biosecuritate care să limiteze răspândirea focarelor. Deficienţele pe această linie au contribuit la extinderea cu rapiditate a epidemiei, în afara controlului autorităţilor responsabile, cu efecte devastatoare asupra crescătorilor de porcine, dar şi asupra populaţiei pentru care creşterea porcilor reprezintă un mijloc de subzistenţă", se menţionează în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.Preşedintele Iohannis subliniază că, în ciuda avertismentelor Comisiei Europene, după apariţia virusului în Delta Dunării, nu au fost luate toate măsurile prevăzute în planul de contingenţă, pentru a preveni extinderea focarelor de pestă porcină africană şi în alte zone ale teritoriului naţional."Preşedintele României atenţionează Guvernul şi autorităţile competente că sunt datoare să explice cum este posibil ca, în toată această perioadă, să nu fie luate măsurile adecvate pentru izolarea şi menţinerea sub control a focarelor existente. Guvernul trebuie să explice şi măsura de eliminare, în primăvara acestui an, a inspecţiilor sanitare obligatorii în gospodării, în condiţiile în care Executivul era pe deplin conştient de pericolul pestei porcine africane încă de la începutul anului 2017. De săptămâni bune, autorităţile îşi demonstrează incompetenţa în a stopa acest dezastru şi par să urmărească, de pe margine, cum acest virus se răspândeşte, fără să vedem şi măsuri adecvate, ferme şi eficiente de aducere sub control a situaţiei", precizează sursa citată. AGERPRES