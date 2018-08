Japonia protestează faţă de China, care a împiedicat un jurnalist japonez să-şi desfăşoare activitatea

10:20

Cea de-a VIII-a ediţie a Rowmania FEST - Festivalul internaţional al bărcilor cu vâsle se desfăşoară la Tulcea, în perioada 31 august-2 septembrie 2018. Festivalul începe cu întâmpinarea ambarcaţiunii ''Dobrogea'', care soseşte pe Dunăre la Pontonul Rowmania din Tulcea, venind dinspre Mila 23.Rowmania FEST include Lansarea Flotilei România Centenar - un proiect de promovare a României în oraşe europene 2018-2019, flotilă care va călători la Londra pentru a participa la Festivalul Tamisei. Festivalul va debuta cu o cursă pe Dunăre a uneia dintre ambarcaţiunile Flotilei Centenar. Echipajul va vâsli cei 40 de km, împotriva curentului, între Mila 23 şi Tulcea, sub comanda lui Ivan Patzaichin.Flotila este alcătuită din şase ambarcaţiuni care reprezintă, simbolic, regiunile istorice care au revenit "acasă", pe rând, în Anul Marii Uniri, respectiv: Basarabia (martie 1918), Bucovina (noiembrie 1918), Dobrogea (noiembrie 1918), Transilvania, Moldova, Muntenia (1 decembrie 1918). Bărcile au fost construite la Tulcea, în atelierul Geneza, singurul din România care încă mai păstrează meşteşugul marangozeriei (construcţia şi reparaţia bărcilor tradiţionale), precizează un comunicat al Rowmania."Delta noastră, cu forma ei de inimă, colectează de fapt, prin intermediul Dunării, toate apele curgătoare din toate provinciile ţării. Fiecare picătură de apă din râurile României ajunge la un moment dat în marea inimă verde a Deltei, înainte de vărsarea în mare. Flotila Centenar este mesajul nostru de unire, transmis din inimă, pe apă, din Tulcea către concetăţenii noştri şi către lumea întreagă. Salutul nostru pentru Marea Unire", spune Ivan Patzaichin în comunicat.Festivalul mai cuprinde competiţia pescărească "Ivan Patzaichin", "Descoperă ROWmania" - concurs de vâslit în canotci de 10+1, întâmpinarea participanţilor la Tour International Danubien, conferinţa "Peisajul cultural din Deltă ajută sau periclitează turismul?", potrivit site-ului rowmania.ro. Nu vor lipsi concertele Rock'n'Row - cu Nagy János Trio Drum 'n' Fire, Proconsul, B.G. Jurjak, The Mono Jacks, Trooper, Luna Amară -, inaugurarea expoziţiei foto în aer liber "Istoria canotajului maghiar", proiecţii de filme în Piaţa Civică - "Acasă la tata", "România neîmblânzită".Evenimentul este organizat de Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23, cofinanţat de Consiliul Judeţean Tulcea şi de Primăria Municipiului Tulcea, şi beneficiază de sprijinul generos al multor parteneri şi sponsori. AGERPRES este partener media al festivalului.***Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 a fost înfiinţată în 2010, la iniţiativa multiplului campion european, mondial şi olimpic la kaiac-canoe Ivan Patzaichin, împreună cu arhitectul Teodor Frolu, din dragoste pentru Deltă, tradiţie şi natură, dar şi din dorinţa de a ajuta la dezvoltarea locală din regiunea Deltei Dunării şi din alte zone din România. Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 a iniţiat mişcarea Rowmania, brandul sub care sunt realizate produse de turism, proiecte de antreprenoriat social, campanii de popularizare a vâslitului şi programe de dezvoltare durabilă în zonele naturale protejate. Sub brandul Rowmania sunt organizate, în ţară şi în Europa, nenumărate evenimente adresate turiştilor, pentru promovarea unei Românii naturale, admirate pe îndelete, din barcă.Mişcarea Rowmania a fost lansată în luna aprilie a anului 2011, odată cu prezentarea unui model de barcă cu un design unic - canotca. Numită şi ''bicicleta apelor'', canotca este un hibrid între canoe şi lotca pescărească, fiind proiectată pentru a fi uşoară şi rapidă, păstrând elementele de cultură meşteşugărească ale locului.Rowmania FEST - Festivalul internaţional al bărcilor cu vâsle este organizat în fiecare început de toamnă, la Tulcea, din 2011. Evenimentul include secţiunea ''Descoperă Rowmania'', o campanie naţională care urmăreşte reconectarea oamenilor la natură, valorificarea patrimoniului hidrografic românesc, promovarea ecoturismului şi a mişcării în aer liber prin sportul cu vâsle, dar şi o mai bună înţelegere şi interpretare a naturii. Un alt segment este Competiţia pescărească ''Ivan Patzaichin'', desfăşurată pe Dunăre, pe un traseu în amonte şi în aval, competiţie care aliniază la start între 15 şi 20 de echipaje de pescari din localităţile Deltei, care se întrec pentru primul loc.Triatlonul, format din trei etape de competiţie sportivă (înot, ciclism şi alergare), este un sport complex, care provoacă permanent la eforturi fizice şi mentale însemnate, dar care se află în mare ascensiune în ultimii ani, inclusiv în rândul amatorilor şi al copiilor. La Rowmania FEST, triatlonul aduce trei competiţii: campionatul naţional (Delta Rowmania Triathlon), proba MiniTRI şi campionatul european de juniori (ETU), precizeză site-ul rowmania.ro.Maratonul TID (Tour International Danubien), cu o tradiţie de peste 60 de ani, reprezintă un traseu de peste 2.500 de km, parcurs între lunile iunie-septembrie de aproximativ 100 de pasionaţi de canoe şi bărci cu vâsle. Traseul porneşte din Munţii Pădurea Neagră, din Germania, şi ajunge până la vărsarea braţului Sfântu Gheorghe în Marea Neagră.Rowmania FEST găzduieşte dezbateri şi conferinţe pe teme de dezvoltare locală, momente muzicale tradiţionale, spectacole de fanfară, proiecţii de film, expoziţii de fotografie pe teme apropiate Deltei şi Târgul Artizan Eco Delta, deschis pe Faleză, oferind publicului şansa de a arunca o privire asupra tradiţiilor vechi şi noi din Deltă, de la meşteşuguri şi gastronomie, la proiecte ale ONG-urilor active în judeţul Tulcea.Festivalul şi-a propus încă de la prima ediţie ca, pe lângă activităţile sportive, culturale şi de divertisment pe care le aduce publicului larg, să ofere grupurilor specializate un forum de dezbatere fertil pentru dezvoltarea locală a Tulcei şi a Deltei. O temă centrală de discuţie a festivalului este ecoturismul ca oportunitate optimă de dezvoltare locală în judeţul Tulcea şi lansează, în fiecare an, o discuţie aplicată pe subiecte tangente acesteia. Viziunea lui Ivan Patzaichin, care se regăseşte în toate activităţile incluse în festival, este că, prin efortul comunităţii locale şi a prietenilor Deltei, aceasta poate deveni cea mai mare destinaţie de ecoturism din Europa.În fiecare an, Rowmania FEST a adus la Tulcea concerte de muzică rock, pop sau folk, care fac să răsune faleza în cele trei seri de festival. De-a lungul celor şase ediţii desfăşurate din 2011 până în prezent, au cântat Zdob şi Zdub, Holograf, Taxi, Voltaj, Urma, Byron, Grimus, Travka, Robin and The Backstabbers, Blue Nipple Boy, Nightlosers, Four Bones Quartet, Celelalte Cuvinte, Nişte Băieţi, Mahala Rai Banda, VH2, Direcţia 5, SuperChill, The R.O.C.K., Partizan, Sarmalele Reci, Toulouse Lautrec, Bandidos, Roman Iagupov & Radu Captari, Christian Becker & Avenue Band, Foişorul de Folk, Leo Iorga & Pacifica, Taraf de Haidouks, Călin Grigoriu & Friends, Kira Frolu, Radu Pristanda (concert de pian), Stela Enache & Silvia Dumitrescu, Jezebel & Victor Solomon, Pasărea Rock, Zephir, Zona Zero, Victor Solomon & Florian Stoica, Cristi Minculescu & Nuţu Olteanu, InFusion Trio, Kumm, Nina Neagu & Band, Tudor Turcu & Band, Loredana, Krypton, Viţa de Vie, Anton, White Mahala, RoHCP. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Rowmania/Facebook