Serena Williams, duel-şoc în turul 3 la US OPEN

Serena Williams şi Venus Williams vor da piept în turul 3 la US Open, ultimul turneu de tenis de Mare Şlem din acest an, ce se desfăşoară la arenele Flushing Meadows din New York, după victoriile obţinute miercuri în turul secund, conform Agerpres. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea