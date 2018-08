Fotbal: Mariano Diaz a revenit la Real Madrid, cu care a semnat un contract pe cinci ani

12:20

La un an şi jumătate după ce Damien Chazelle, 33 de ani, a câştigat premiul Oscar pentru regie cu efervescentul musical ''La La Land'', tânărul cineast se află în faţa adevăratului examen de maturitate regizorală cu producţia biografică ''First Man'' despre celebrul astronaut american Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună, conform unui material publicat de revista The Hollywood Reporter. Damien Chazelle, cel mai tânăr cineast din istorie premiat cu Oscarul pentru regie, a deschis ediţia din acest an a Mostrei cu noul său lungmetraj, "First Man", un film biografic dedicat lui Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună. Rolul celebrului astronaut american este interpretat de actorul canadian Ryan Gosling."Obişnuiam să mă gândesc că poate într-o bună zi voi fi suficient de norocos încât să primesc un premiu pentru un film sau măcar câteva recenzii pozitive şi astfel voi reuşi să-mi depăşesc teama. Să primesc confirmarea de care aveam nevoie şi să ajung să am şi eu încredere în mine. Nu-i aşa că ar fi extraordinar? Apoi m-am trezit când am înţeles că lucrurile nu stau deloc aşa", a comentat regizorul recompensat cu Oscar, mărturisind că încă are trac atunci când trebuie să-şi prezinte creaţiile unui public larg.Chazelle este un regizor special. Filmul său de debut pe marile ecrane, drama "Whiplash" (2014), un film independent cu un buget de 3,3 milioane de dolari, i-a adus actorului J.K. Simmons un premiu Oscar pentru rol secundar. Apoi, la cel de-al doilea film, musicalul "La La Land" (2016), câştiga deja Oscarul pentru regie, reuşind să escaladeze acest Olimp al lumii filmului. Dacă bugetul pentru "La La Land" a fost de 30 de milioane de dolari, producătorii au învăţat să aibă încredere în regizorul care se caracterizează drept uşor introvertit şi "workaholic", încredinţându-i filmul "First Man" cu un buget de 70 de milioane de dolari.Producţia "First Man" nu este un fel de "Star Trek" cu accente biografice ci este un film despre lupta dintre viaţă şi moarte, o metaforă a existenţei umane şi a nevoii fundamentale a omului de a explora, chiar şi atunci când sorţii de izbândă sunt foarte mici."Noi nici nu ne mai gândim cât de periculoase erau acele misiuni din acea epocă a explorărilor spaţiale", susţine Chazelle, care a început să lucreze la proiectul acestui film încă din 2014, când producătorii Marty Bowen şi Wyck Godfrey, alături de producătorul executiv Isaac Klausner, i-au arătat romanul cu acelaşi nume semnat de James R. Hansen, spunându-i tânărului cineast că studiourile Universal sunt interesate de acest subiect. "Poate că am auzit şi de dezastrele care au însoţit lungul drum spre stele, dar chiar şi aşa ne gândim la acea perioadă într-un mod triumfalist. Parca auzim cum sună trompetele şi vedem drapelul arborat şi totul pare nobil şi demn, într-un fel în care aceste lucruri au ajuns să pară simple, ca un fait accompli. Mi-am dorit să risipesc această aură triumfalistă şi să redau în film atmosfera de teamă şi incertitudine, aşa cum a fost în realitate".Tot în 2014, Chazelle a avut un prim contact cu Ryan Gosling căruia dorea să-i propună să interpreteze rolul lui Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună la 20 iulie 1969. "M-am întâlnit cu Ryan să stăm de vorbă. Însă conversaţia a alunecat rapid într-o singură direcţie. El auzise că voi face un musical. Era interesat şi de Neil Armstrong, însă era cu adevărat interesat de Gene Kelly". Drept urmare, Gosling a acceptat rolul principal în "La La Land", iar un an şi jumătate mai târziu Chazelle devenea cel mai tânăr regizor din istorie premiat cu Oscar.Damien Chazelle nu ştia mai nimic despre Neil Armstrong atunci când a fost abordat de producători pentru film. Însă cu cât a citit mai mult despre primul om pe Lună, cu atât a devenit mai interesat de acest astronaut, aparent lipsită de emoţie, care a trecut prin mai multe tragedii în viaţă - şi-a pierdut casa într-un incendiu şi apoi şi-a pierdut fiica, Karen, care a murit la doar 3 ani.Apoi, în scurt timp, scenaristul Josh Singer ("Spotlight") s-a alăturat proiectului studiourilor Universal. "Damien a dorit încă de la început să arate cât de greu era să zbori în spaţiu. Acum NASA este înconjurată de o aură de mit, iar noi am dorit să risipim acest mit şi să-i aducem pe spectatori în cockpit, în prima linie, pentru a simţi lucrurile pe care le-au simţit şi primii astronauţi", conform lui Singer.Pentru a pregăti filmul, Singer şi Chazelle au vizitat NASA şi s-au întâlnit cu astronauţi, în special cu Buzz Aldrin şi Michael Collins, colegii lui Neil Armstrong (care a murit în 2012) din celebra misiune Apollo 11. Cei doi chiar au stat de vorbă şi cu văduva lui Armstrong, Janet (interpretată de Claire Foy), care a murit în luna iunie şi nu a apucat să vadă filmul biografic despre soţul său.În loc să apeleze la filme cu teme similare - chiar dintre cele pe care susţine că le admiră - aşa cum sunt "Apollo 13" şi "2001: A Space Odyssey", Chazelle s-a inspirat din filme documentare precum "For All Mankind" sau "Moonwalk One", în încercarea sa de a reconstrui cât mai realist atmosfera acelor vremuri şi pericolele cu care se confruntau astronauţii.Filmările au durat doar 58 de zile şi au fost realizate la baza Houston şi la baza aeriană Edwards din Kern County, California. Ulterior, peste 700 de efecte speciale au fost adăugate cu ajutorul calculatorului, dar multe dintre efectele speciale au fost filmate direct, cu camerele. În mod ironic, se destăinuie Chazelle, "lucrurile foarte bine controlate au fost şi cele mai grele, pentru că pentru noi era important să obţinem acea calitate specifică filmelor documentare şi să filmăm direct cu camerele, ceea ce a făcut ca actorii să poată vedea ceea ce va vedea şi publicul. Dacă actorii se uitau prin hublouri la Pământ, Pământul era pe un monitor LED. Nu am folosit ecrane albastre sau verzi" pentru introducerea de efecte speciale şi animaţii realizate pe calculator.În căutarea sa neîncetată pentru realism, Chazelle i-a pus pe actori să poarte căşti reale de astronaut din acea perioadă, căşti dotate cu sisteme de respiraţie şi răcire care nu funcţionau optim întotdeauna. "Dintr-o dată vizierele căştilor se abureau pentru că fluxul de aer care intra în ele era prea puternic, iar sistemul de răcire nu mai funcţiona şi actorii au început să sufere de căldură. Apoi, după ce rezolvam această problemă, nu mai puteam să-i auzim spunându-şi replicile. A fost un coşmar. După ore şi ore de pregătiri este şocant să afli cât de multe lucruri pot merge prost", conform lui Damien Chazelle.La şase luni după filmări, Damien Chazelle a intrat la 9 august într-o cameră de proiecţie, la câteva zile după ce finalizase înregistrarea coloanei sonore şi cu mai puţin de trei săptămâni înainte de marea premieră. Tânărul regizor încă mai lucra cu migală la detalii, încă mai modifica anumite culori, încă mai căuta contraste. Filmul părea gata: lansarea rachetei, modul în care flăcările ţâşnesc de dedesubt, albastrul oceanului şi întunericul cerului. Însă pentru el nu era perfect şi încă făcea schimbări.După acest proiect Damien Chazelle începe pregătirile pentru o serie Netflix - "The Eddy" - o dramă pe acorduri de jazz a cărei acţiune se petrece la Paris. El va regiza primele două episoade. Apoi urmează proiectul unei serii sau miniserii despre care nu ştim mai nimic, în afară de faptul că va fi realizată pentru Apple. Chazelle se implică personal în toate proiectele sale, indiferent de potenţialul lor comercial, de box-office. "Trebuie să încerci să faci totul cât mai personal cu putinţă. Acest lucru este mai important decât dacă va ieşi bine sau nu", a mai adăugat el. AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)