Tudorel Toader: Toate protocoalele trebuie scoase la lumină

Teatrul Regina Maria din Oradea organizează, în perioada 23 - 30 septembrie, Festivalul Internaţional de Teatru Oradea (FITO), ce va cuprinde 28 de spectacole din ţară şi străinătate, cu peste 500 de invitaţi.În cele opt zile de teatru, orădenii vor avea ocazia să vizioneze 26 de spectacole de la companii teatrale renumite din întreaga ţară, dar şi trei străine, precum şi două spectacole-lectură, reprezentaţiile având loc în opt spaţii culturale ale oraşului.Potrivit selecţionerului unic al acestei ediţii, Victoria Balint, sub "umbrela" FITO se regăsesc trei secţiuni: Festivalul de Teatru Scurt, cu caracter competitiv, unic în peisajul teatral românesc, aflat la ediţia 24; Secţiunea Spectacole invitate-off concurs şi Secţiunea "Cu tineri, pentru tineri - România după 100 de ani", dedicată Centenarului.La Festivalul de Teatru Scurt (FTS) au fost selectate 14 spectacole, din cele 77 înscrise. Numărul record de înscrieri a fost determinat de noutatea acestei ediţii, care a modificat criteriul celor 90 de minute fără pauză la 120 de minute fără pauză."Vă asigur că tot ce veţi vedea în concurs este spectacol valoros. În acest an, în care sărbătorim o sută de ani de la Marea Unire, eu am hotărât că cel mai frumos mod ca să sărbătorim Unirea este să o facem cu tinerii, pentru că ei hotărăsc viitorul. Toată selecţia se bazează pe invitarea unor spectacole ale unor tineri regizori valoroşi din România. Am dorit astfel şi să aducem tineri regizori care să cunoască trupa de la Oradea şi conducerea teatrului, sperând în colaborări viitoare", a declarat Victoria Balint, şeful de birou proiecte culturale şi relaţii cu publicul al Teatrului Regina Maria.Potrivit acesteia, câţiva dintre aceşti tineri regizori sunt: Andrei Măjeri, Vlad Cristache, Radu Iacoban, Alexandru Mâzgăreanu, Alexandru Berceanu, Zoltan Balazs, Dragoş-Alexandru Muşoiu, Theodor Cristian Popescu.FTS va fi onorat şi de nume mari ale teatrului românesc precum actorii Maia Morgenstern, Emil Boroghină, Constantin Cojocaru, Emilian Oprea, Andreea Vasile.Juriul FTS este format din criticii de teatru Ion Parhon, preşedinte, şi Elisabeta Pop, alături de actorii Teodor Corban, Cristian Şofron şi Richard Balint, care vor acorda cinci premii. În paralel, spectacolele din concurs vor fi analizate şi de un juriu format din patru tineri studenţi, de la cele mai prestigioase facultăţi de teatru din ţară.În componenţa FTS intră şi "Concursul de Creaţie Dramatică Dedicat Piesei Scurte", care are ca scop încurajarea dramaturgiei româneşti originale, cu precădere a teatrului scurt. Au fost înscrise 15 texte, iar câştigătorul va fi desemnat de juriul format din criticii de teatru Oana Borş, Claudiu Groza şi actorul Eugen Ţugulea.Secţiunea Spectacole invitate-off concurs va aduce în faţa spectatorilor opt producţii excepţionale, care au stârnit admiraţie peste tot unde s-au jucat. Dintre acestea, Les Rois Vagabonds, din Franţa, cu spectacolul "Concerto pour deux clowns" şi Trap Door Theatre, din SUA, cu spectacolul "Occidental Express", susţin reprezentnaţii Teatrului orădean.Pentru Secţiunea "Cu tineri, pentru tineri - România după 100 de ani" au fost selectate patru spectacole de teatru care pun accent pe probleme actuale cu care se confruntă cu precădere tinerii.Spectacolele vor avea loc la Teatrul Regina Maria, Teatrul Arcadia, Casa de Cultură a Sindicatelor (cu publicul pe scenă), Studio Art, Sala Florica Ungur, Centrul pentru Promovarea Turismului, Studioul Szigligeti şi pe scena mobilă din faţa teatrului.Toate informaţiile sunt postate pe site-ul dedicat festivalului, www.fitoradea.ro.FITO, aflat la a şasea ediţie în această formulă integratoare, este organizat de Teatrul Regina Maria, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Fundaţia Culturală FITO şi UNITER. Bugetul festivalului este de 350.000 de lei, numărul total estimat al participanţilor fiind de circa 500. AGERPRES/(A-autor: Eugenia Paşca, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)