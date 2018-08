Etiopia: 18 persoane şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii unui elicopter militar

17:00

A VIII-a ediţie a Balkanik Festival va debuta vineri, 7 septembrie, pe scena evenimentului de la Gara Regală Băneasa urmând să urce Fanfara Tirana meets Transglobal Underground, care va da startul unei petreceri care se va întinde până pe 9 septembrie.Anul acesta, pe scena festivalului vor mai urca Asaf Avidan, Yasmin Levy, Kroke, Light in Babylon, Manonera, Fanfara de la Valea Mare, Corina Sîrghi şi Taraful Jean Americanu.Tot pe 7 septembrie, este programat un after party cu piscină, la Younivers Summer Club, alături de Fanfara de la Cozmeşti, informează un comunicat de presă al organizatorilor, transmis joi AGERPRES.Sâmbătă, publicul îi va cunoaşte pe cei de la Light in Babylon, iar Manonera vor pune în scenă un show pregătit special pentru festival şi inspirat de muzicile lăutăreşti, muzicile romilor mai recent sedentarizaţi din România, muzicile de tango, flamenco şi Turk Halk Muzigi - muzicile de tradiţie orală din Turcia, cu extensie în Peninsula Balcanică."Mult aşteptata Yasmin Levy va încheia seara de sâmbătă cu Ladino (muzica iudeo-spaniolă din Spania) şi inima arzătoare a flamenco-ului. Sâmbătă, atmosfera de la after party va fi una de litoral românesc din anii '90, cu Dan Ciotoi şi Formaţia Generic. Salvamarii vor fi nelipsiţi de la cele două after party-uri, unde publicul se va putea răcori în piscină după o zi şi-o noapte de dans", transmit organizatorii.Duminică, ultima seară de festival îi va aparţine lui Asaf Avidan, care îşi începe, la Bucureşti, turneul solo The Study on Falling."Balkanik Festival a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de world music din Europa, apreciat internaţional de reviste de specialitate precum Songlines sau Folker, primind EFFE Label - Remarkable Festival pentru al treilea an consecutiv", precizează sursa citată.Abonamentele permit accesul la toate evenimentele din festival pentru cele trei zile, la Gara Regală Băneasa şi Younivers Summer Club şi pot fi achiziţionate la preţul de 160 lei.Biletele pe zile au preţul de 80 lei - acces festival şi 90 lei/20 euro zi acces festival + afterparty. Biletele pentru afterparty, în lipsa unui abonament sau a unui bilet cu afterparty inclus, au preţul de 20 lei. La patru abonamente sau bilete achiziţionate, al cincilea este gratuit.Informaţii despre trupe se găsesc pe balkanikfestival.ro, abonamente&bilete pe eventbook.ro, iabilet.ro, enetertix.ro, eventim.ro, în librăriile Cărtureşti şi în reţeaua de magazine Flanco.Balkanik Festival este un eveniment organizat de Asociaţia Culturală Metropolis, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, prin Centrul Cultural ARCUB. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)