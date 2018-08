FOTO | Un criminal care a răpit, violat și ucis mai multe fetițe a trimis o scrisoare familiilor victimelor

17:40

Retrospectiva celei de-a 15-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul debutează vineri, 31 august, la Cinema Muzeul Țăranului și continuă în weekend-ul 1- 2 septembrie la Sala ArCuB. Unul din cele mai importante evenimente ale Anonimul 15 a fost proiecția în premieră mondială la Festival a filmului Would You Like to Stargaze?, în prezența […]