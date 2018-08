Vești bune pentru pacienţii cu hepatită C! Se va întâmpla de la 1 septembrie

12:00

Pe 30 august, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Alexandru, cel supranumit „protectorul omenirii". Este unul dintre marii ierarhi ai Bisericii, un apărător neînfricat al credinței creștine în perioada arianismului. Sfântul Ierarh Alexandru a trăit la începutul secolului al IV-lea, în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, fiind ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantului. Sfântul […]