Anunțul a fost făcut! Persoanele care vor primi vouchere de 3.000 de euro în următoarea perioadă

13:30

Un cutremur cu magnitudinea de 2 pe scara Richter s-a produs, joi, în Crișana, județul Bihor, la o adâncime de doar 3 kilometri, potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului. Cutremurul cu magnitudinea de 2 pe scara Richter, din județul Bihor, s-a produs la ora 10.48. Seismul s-a produs în apropierea oraşelor Aleșd (19km), Beiuș […] The post Cutremur în Bihor, la o adâncime de doar 3 kilometri! Ce magnitudine a avut seismul appeared first on Cancan.ro.