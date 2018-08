Fotbal - Europa League: CFR Cluj - F91 Dudelange

20:00

După 50 de ani România este o ţară liberă, deschisă, a declarat joi, la Braşov, artista italiană Gigliola Cinquetti, câştigătoarea marelui Trofeu Eurovision Song Contest 1964 şi invitată la a doua ediţie a Cerbului de Aur, în anul 1969.Ea a descris succint, într-o conferinţă de presă susţinută în marja Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, cum regăseşte ţara noastră la revenirea aici după o jumătate de secol."Braşov era de atunci o staţiune turistică importantă. Şi îmi amintesc că am mers la Poiana Braşov, exact cum s-a întâmplat şi astăzi, dar atunci era zăpadă (n.r. era luna martie). Atunci am găsit o ţară închisă, acum am găsit o libertate, o ţară deschisă. E o ţară care are încredere şi aceasta este atmosfera care se respiră şi aici, la Cerbul de Aur", a spus artista, care găseşte atmosfera de la Braşov mult mai relaxantă comparativ cu Festivalul de la San Remo.La Braşov, Gigliola Cinquetti s-a reîntâlnit cu "o mare bucurie" cu Luminiţa Dobrescu, primul artist român care a câştigat Marele Trofeu al Cerbului de Aur: "Mi-a făcut plăcere să o revăd după jumătate de secol. Este o legătură specială (...) creată în ciuda distanţei dintre noi".Consacrata artistă a anilor 70 spune că, cu unele excepţii, nu prea agreează muzica italiană de astăzi, care se consumă foarte mult: "Asta nu e muzică. Muzica adevărată e cu totul şi cu totul altceva sau ar trebui să fie altceva. Iubesc muzica adevărată (...). Eu ascult Maria Callas - pe care o simt mereu aproape, pe Luciano Pavarotti, piesele lui Bob Dylan care mă emoţionează, dar sunt şi artişti italieni pe care îi ascult, pe toate persoanele care au "câţiva anişori". Teoretic mi-aş dori să fiu deschisă şi spre muzica contemporană. nu vreau să fiu ca persoanele în vârstă la vremea în care eu eram tânăra, dar refuz să mint, nu-mi place muzica de acum. Sunt totuşi cântăreţi care sunt perfecţi (...), care au o voce foarte bună,. (...) Importantă este autenticitatea, unicitatea, sensibilitatea".Gigliola Cinquetti are un mesaj pentru viitorii câştigători: "Partea cea mai grea începe acum. Atunci când câştigi primeşti încredere, dar poate să-ţi ofere anumite iluzii. Important este să ai energia şi să o investeşti în această meserie care este destul de grea".Cântăreaţa italiană va pleca acasă după festivalul de la Braşov cu noi amintiri frumoase, dar cea mai de suflet se află acasă la ea: Micuţul "Cerb de Aur".Gigliola Cinquetti a deschis seria recitalurilor din prima seară a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur. Desfăşurat în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul are în acest un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)