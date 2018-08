VIDEO A nins in Turcia, in plina vara!

In plin sezon turistic, in provincia Kars, din Turcia, a nins, a anuntat Merkez TV. Aceasta schimbare brusca a vremii a dat peste cap circulatia in regiune. Mai multe artere de circulatie spre...

