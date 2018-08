Cu lacrimi în ochi, oamenii își taie porcii cu 4 luni înainte de Crăciun. Virusul se extinde rapid

13:31

80% in plus la venituri! 80! optzeci! opt-zece! Astia-s tampiti... Desi mi-a trimis un document in februarie cu suma totala scrisa corect. Acum, calculele sunt facute din burta. Foame de bani, cerut bani de la populatie pentru salarii si pensii marite, probabil. Multi se sperie si platesc fara sa stie dedesubturile sistemului. În iunie, deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape două ori (83%), ajungând la 14,97 miliarde de lei, faţă de 8,14 miliarde de lei în primele cinci luni ale acestui an, potrivit datelor publicate joi seară de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). mai multe, pe capital.ro