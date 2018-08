Fotbal: Goran Djuricin (Rapid Viena) - Este cea mai frumoasă înfrângere din cariera mea

01:50

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, joi seara, în conferinţa de presă de la finalul meciului cu Rapid Viena (2-1), că îi aparţine vina ratării calificării în grupele Europa League."Am început foarte bine jocul, am reuşit să marcăm repede. Am pus o presiune pe cei de la Rapid Viena şi am înscris şi golul al doilea. În repriza a doua puteam face 3-0 prin Gnohere, dar din păcate a venit acel gol al lor. Practic acea fază nu anunţa nimic. Pentru că Rapid Viena nu pusese nicio problemă până atunci. După gol am intrat în degringoladă şi nu am reuşit calificarea. Băieţii au avut o atitudine bună, dar, din păcate, nu am reuşit să câştigăm la diferenţa de care aveam nevoie. Îmi reproşez că nu am reuşit calificarea pentru că eu conduc această echipă şi e clar că e vina mea. Regret că nu am putut să fac mai mult, îmi pare rău. Asta e viaţa, trebuie să îmi văd în continuare de viitorul meu. Voi munci pentru a demonstra că pot deveni un antrenor bun sau foarte bun", a spus el."Am marcat două goluri şi ne-am creat alte trei ocazii, cât de ofensiv putem să jucăm? Nu suntem Barcelona. Suntem o echipă din România care jucăm cu Rapid Viena, o echipă cu buget de 30 de milioane de euro, cam de 3 ori mai mare decât al nostru. Nu am jucat cu o echipă de Liga a III-a. Trebuia să fim şi ponderaţi pentru că dacă primeam gol ne era şi mai greu. S-a întâmplat asta şi apoi aveam nevoie de golul trei pentru a intra în prelungiri. Calificarea a fost pierdută cred eu în tur unde dacă reuşeam să marcăm golul doi altfel vorbeam acum", a adăugat tehnicianul.Dică a menţionat că nu există termen de comparaţie între Rapid Viena şi F91 Dudelange, formaţia din Luxemburg care a eliminat-o pe CFR Cluj. "Putem să comparăm vreodată cu cine am jucat noi şi cu cine a jucat CFR Cluj? Noi am jucat cu Rapid Viena, echipă cu buget de 30 de milioane de euro. Ei au jucat cu o echipă din Luxemburg. Nu e problema mea, nu vreau să comentez eu ce se întâmplă la CFR Cluj. Suntem pe primul loc în Liga I şi avem obiectiv câştigarea titlului. Trebuie să trecem peste acest moment dificil, să fim uniţi şi să avem atitudinea de azi la fiecare joc. Am încredere în jucătorii mei şi cred că putem câştiga campionatul", a spus el.Antrenorul i-a luat apărarea portarului Andrei Vlad, cel care a greşit la golul înscris pe Arena Naţională de formaţia Rapid Viena. "Nu trebuie să găsim acum un singur vinovat. Suntem vinovaţi toţi când pierdem, suntem buni toţi când câştigăm. Lui Stăncioiu i se terminase contractul cu noi, apoi îl luasem pe Bălgrădean, iar Andrei Vlad e un tânăr de viitor care a fost adus de la Craiova pe o sumă de bani. Era important ca el să rămână al doilea portar. Trebuie să avem încredere în continuare în el. Este doar un copil, are 19 ani. E un jucător de viitor. Se poate întâmpla să ai momente grele, am avut şi eu în cariera mea. Şi el va reuşi să treacă peste şi cu siguranţă va deveni un jucător de mare valoare. Am avut şi ghinion cu Bălgrădean să se accidenteze. Dar o să vină momentul în care Vlad va apăra meci de meci şi va deveni mult mai bun. Nu vreau să facem acum un caz Andrei Vlad. Se poate întâmpla la fotbal să faci şi greşeli, important e să treacă peste ele", a precizat antrenorul.Nicolae Dică a menţionat că FCSB nu va renunţa la jucătorii importanţi după ratarea calificării în grupele Europa League. "Nu vor pleca acum jucători importanţi de la echipă. Poate doar să vină vreo ofertă fabuloasă pentru vreunul dintre ei. Gnohere să plece e foarte greu pentru că e singurul nostru atacant. Mai e şi Rusescu care poate juca acolo, dar poziţia lui e de al doilea vârf", a mai spus Dică.Echipa de fotbal FCSB a ratat calificarea în grupele Europa League, joi seara, deşi a învins formaţia austriacă Rapid Viena cu scorul de 2-1 (2-0), pe Arena Naţională din Bucureşti, în manşa a doua a play-off-ului. Rapid Viena s-a calificat grupe după ce în tur câştigase cu scorul de 3-1.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)