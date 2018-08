În Venezuela se va instaura foametea în masă. Cât de scumpă e o cutie cu smântână

07:40

„Dacă un educator să zic că a avut un salariu de 1200-1300, maximum 1500 de lei pe lună, în momentul de față are 2200-2300 de lei. Deci oricum este o diferență foarte mare”, spune Mária Vass,director DGASPC Covasna. 90% din bani trebuie acoperiţi de Guvern, iar restul de 10% de Consiliile Judeţene. Dacă DGASPC Covasna a plătit, în 2016, 14 milioane de lei pentru cheltuielile de personal, în anul următor, după măririle salariale, au plătit cu 6 milioane de lei mai mult. „Vă dați seama, la salariu m-ar afecta pentru că fiecare are cheltuieli, are de plătit și dacă nu este bugetul corespunzător atunci se simte într-o familie”, spune Ioana Vlădărean, educatoare de specialitate la un centru pentru copii neglijaţi. Centrul de zi pentru copii neglijaţi se numără printre instituţiile care după luna octombrie vor rămâne fără fonduri. Aici sunt 22 de minori care provin din familii sărace si sunt asistaţi timp de 12 ore de educatori. „În momentul în care nu avem destui bani, nu le putem oferi, deci nu le putem oferi acest suport pentru familii și periclităm abandonul acestor copii, pentru că de fapt asta facem noi, oferim un sprijin părinților”, spune Pálma Faragó - şef centru de coordonare, complex de servicii comunitare Sfântu Gheorghe. Consiliul Judeţean a dat doar o parte din banii necesari.„Am rezolvat cu o parte din aceste probleme, am alocat 5.800 de lei pentru funcționarea direcției de specialitate, dar și acestă sumă acoperă numai o parte din sumele pentru funcționare și acoperă numai până la sfârșitul lui octombrie”, spune Sándor Tamás, preşedintele CJ Covasna. Nici la Harghita situaţia nu este mai bună. „Dacă pe 10 septembrie plătim salariile, nu o să mai rămână bani pentru salariile următoare, pentru contribuții. Sigur ni se termină și banii pentru bunuri și servicii la centre, în primul rând la centrele noastre pentru adulți, dar după aceea urmează și centrele pentru copii”, spune Elekes Zoltán, directorul DGASPC Harghita. În aşteptarea rectificării bugetare de la Guvern, şefii DGASPC pot spera doar ca furnizorii să accepte plata facturilor cu întârziere.