A fost publicat interviul cu Elena Udrea din revista Viva! Noi imagini cu fostul ministru

16:50

Horia Șulea, primarul comunei Florești, județul Cluj, s-a făcut de tot tâsul, la un protest al localnicilor. Aceștia au ajuns în fața Primăriei, unde au avut mai multe cerințe. Horia Șulea a ieșit din sediu, a intrat între protestatari și le-a mulțumit acestora că îl susțin, deși era tpcmai invers. Protestatarii îl acuzau de lipsă […] The post Primarul Horia Șulea s-a făcut de râs în fața sătenilor! A intrat în mijlocul protestatarilor și… appeared first on Cancan.ro.