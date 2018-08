UPDATE Dolj: Copilul de 2 ani dat dispărut, găsit conştient într-un şanţ acoperit de vegetaţie

04:10

La 31 august 2018 au loc funeraliile Arethei Franklin, figură majoră a scenei muzicale internaţionale de peste 60 de ani. Artista a murit la 16 august 2018, la vârsta de 76 de ani. Ceremonia va avea loc într-un templu protestant din Detroit, în prezenţa familiei şi a apropiaţilor "Reginei Soul".Stevie Wonder, Jennifer Hudson şi Faith Hill vor cânta la funeraliile Arethei Franklin din Detroit, alături de Chaka Khan, Ron Isley, Fantasia şi Yolanda Adams, a declarat publicistul vedetei, citat de Reuters.***Aretha Louise Franklin s-a născut la 25 martie 1942, în Memphis, Tennessee, fiind al patrulea dintre cei cinci copii ai unui predicator baptist şi ai unei cântăreţe de gospel. Talentul ei muzical a fost remarcat de la o vârstă fragedă. La vârsta de doi ani s-a mutat cu familia în Detroit, Michigan, potrivit paginii oficiale de Facebook a artistei, www.facebook.com/arethafranklin. Pianistă talentată şi având o voce puternică, până la 14 ani a înregistrat câteva cântece învăţate la biserica unde tatăl ei era predicator. În timpul unui turneu al pastorului Franklin, s-a împrietenit cu mari artişti ca Mahalia Jackson, Sam Cooke şi Clara Ward.La 17 ani a început să cânte pop şi blues. În 1960, a plecat la New York şi curând a semnat cu Columbia Records. În 1961, single-ul ei "Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody" a urcat pe locul 37 în topurile pop. Franklin a avut câteva single-uri în Top 10 R&B, dar acestea i-au evidenţiat şi mai mult talentul pentru gospel. Împreună cu soţul şi managerul ei, Ted White, a decis să se multe la Atlantic în 1967. Producătorul Jerry Wexler a introdus-o la studiourile Florence Alabama Musical Emporium. Alături de instrumentişti ca Eric Clapton sau Duane Allman, Aretha Franklin a înregistrat single-ul "I Never Loved A Man (The Way I Love You)", care a devenit un hit în top 10, după care a plecat la New York pentru a înregistra "Do Right Woman, Do Right Man", potrivit site-ului www.biography.com. Foto: (c) EPA/Lee McDonald/Las Vegas News Bureau HANDOUTŞi-a consolidat poziţia în ierarhia muzicală în 1967 şi 1968, cu o serie de single-uri care au devenit hituri clasice. În 1967, a lansat albumul "I Never Loved A Man (The Way I Love You)". Prima piesă de pe album, "Respect", un cover după Otis Redding, a ajuns pe locul 1 în topurile pop şi R&B şi i-a adus Arethei primele doua premii Grammy. Ea a urcat în Top 10 şi cu piesele "Baby I Love You,'' "Think," "Chain of Fools,'' "I Say A Little Prayer" and "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman".În 1968, Aretha a fost aleasă să cânte la funeraliile lui Martin Luther King Jr., unde a interpretat "Precious Lord". Ea a cântat, de asemenea, la Convenţia Democrată din 1968. În anul următor, a divorţat de White. În 1972, a cântat la funeraliile Mahaliei Jackson. Interesul său pentru muzica gospel a revenit, iar în 1972, albumul ''Amazing Grace'' s-a vândut în peste de 2 milioane de exemplare, devenind cel mai bine vândut album gospel.Succesul Arethei Franklin a continuat de-a lungul anilor '70, câştigând opt premii consecutive Grammy pentru Best R&B Female Vocal Performance, şi a cucerit titulatura de "Queen of Soul''. A lucrat mult şi şi-a extins repertoriul cu cover-uri rock şi pop. În 1975, stilul disco a luat amploare şi artişti precum Chaka Khan şi Donna Summer păreau să eclipseze cariera lui Franklin. A înregistrat, în 1976, coloana sonoră pentru ''Sparkle''. În 1978, s-a căsătorit cu actorul Glynn Turman, precizează site-ul amintit. Cea mai mare parte a carierei sale, circa 23 de ani, a colaborat cu celebrul producător Clive Davis (în prezent director de creaţie la Sony Music Entertainment) în cadrul companiei de producţie Arista Records (1980-2003). Printre cele mai mari hituri ale sale se numără: "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "Chain Of Fools", "I Never Loved A Man (The Way I Love You)", "Freeway Of Love", "Jump To It", "A Rose Is Still A Rose". Melodia "I Knew You Were Waiting (For Me)" reprezintă un duet al artistei cu celebrul George Michael, pentru care au obţinut un premiu Grammy în 1987.În 1980, a jucat în filmul "The Blues Brothers", apoi a apărut în "Think" alături de John Belushi şi Dan Aykroyd. A revenit în atenţia noii generaţii de fani R&B şi a semnat cu Arista Records. Un nou album, ''Jump To It'', lansat 1982, s-a bucurat de mare succes în topurile R&B şi a câştigat o nominalizare la Grammy. Doi ani mai târziu, a divorţat de Turman.În 1985, a lansat un alt album - "Who's Zoomin' Who?", care include single-ul "Freeway of Love", precum şi o colaborare cu trupa Eurythmics. Albumul a cunoscut un record de vânzări. Următorul material discografic, din 1986, a primit Discul de aur, pe acest album fiind duetul cu George Michael "I Knew You Were Waiting (For Me)'', care a devenit hitul nr. 1 în topurile pop.În 1987, Universitatea din Detroit i-a acordat Arethei Franklin un doctorat onorific. În 1993, a fost invitată să cânte la inaugurarea prezidenţială a lui Bill Clinton, iar în 1994 a primit premiul Grammy Lifetime Achievement.În 1998, şi-a reluat rolul din ''Blues Brothers 2000'', a relansat albumul "A Rose Is Still A Rose" şi a primit în locul lui Luciano Pavarotti premiul Lifetime Achievement, pentru "Nessun Dorma". În 2003, Franklin a lansat albumul ''So Damn Happy''. Doi ani mai târziu, a primit Presidential Medal of Freedom şi a devenit a doua femeie care a intrat în UK Music Hall of Fame. În 2008, a obţinut al 18-lea premiu Grammy pentru "Never Gonna Break My Faith" (o colaborare cu Mary J. Blige) şi a fost desemnată să cânte în 2009 la inaugurarea prezidenţială a lui Barack Obama.Cu cele 18 premii Grammy ale sale, Aretha Franklin este considerată una dintre cele mai titrate din istoria Grammy, printre Alison Krauss, Adele şi Beyonce, conform www.biography.com.În 2011, a lansat primul album propriu ''A Woman Falling Out of Love''. Pentru a promova proiectul, a efectuat mai multe concerte, inclusiv un concert de două seri la Radio City Music Hall din New York.Cu prilejul Zilei Internaţionale a Jazz-ului, la 30 aprilie 2016, Aretha Franklin a cântat la Casa Albă, în prezenţa lui Barack şi a lui Michelle Obama, cu prilejul unui concert la care au participat artişti de renume, printre care Herbie Hancock, Sting, Trombone Shorty, Diana Krall, Al Jarreau, Hugh Masekela, Buddy Guy, Chick Corea, Wayne Shorter, Pat Metheny, conform site-ului oficial al artistei.Cel mai recent album al artistei este "A Brand New Me", lansat la 10 noiembrie 2017. Aretha Franklin a primit cea mai înaltă distincţie civilă americană, Medalia Prezidenţială a Libertăţii, precum şi Medalia Naţională pentru Arte. Este câştigătoarea a trei distincţii American Music Awards la categoria artistul favorit R&B/Soul în perioada 1976-1983. Aretha Franklin este prima artistă care a fost inclusă, în 2005, în ''Rock and Roll Hall of Fame and Museum''. Revista Rolling Stone a desemnat-o în fruntea clasamentului Celor mai mari artiste ale tuturor timpurilor. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, Liviu Tatu, editor: Doina Lecea, editor online: Daniela Juncu)