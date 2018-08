FCSB - RAPID VIENA 2-1 (1-3 în tur) // Notele rușinii: Andrei Vlad și alți 4 steliști au îngropat visul european al FCSB-ului » Ce notă a primit Andrei Ivan + campioana României, note pe măsură pentru o umilință istorică

00:10

FCSB a câștigat partida retur cu Rapid Viena, scor 2-1, insuficient însă pentru calificarea în grupele Europa League. În tur, austriecii s-au impus cu 3-1. Nicolae Dică dă vina pe neșansă și pe gazonul prost de pe Arena Națională. "Sunt dezamăgit, mai ales că am condus cu 2-0. Imediat după pauză am avut șansa de a face 3-0. Am primit gol după o fază fixă, nu am urmărit mingea, am fost neatenți. ...