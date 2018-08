''Discover Timiş!'', platformă digitală de promovare a turismului bănăţean, lansată de administraţia judeţeană

10:40

În cea de-a doua seară a Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur" de la Braşov s-a dat startul concursului pentru 18 artişti care au intrat în competiţia pentru Marele Trofeu.Tot joi seara, au urcat pe scena festivalului pentru a susţine recitaluri Amy Macdonald, Loredana şi Flavius & Linda Teodosiu Show Band. Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Iulia Vântur şi-a intrat în rolul de gazdă a serilor de concurs, alături de actorul italian Gabriel Garko, invitat special al festivalului. Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOCâştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu alcătuit din: Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Todiraş din Republica Moldova şi Mădălin Voicu - România. Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOPrima seară de concurs a fost deschisă cu celebra piesă românească "Of, inimioară", în interpretarea lui Kelly Joyce din Franţa, prima intrată în competiţie, conform tragerii la sorţi de duminică. După Kelly, Antonia Gigovska din Macedonia a interpretat ''Cât de frumoasă eşti", urmată de Karl William Lund (Marea Britanie), cu piesa "Vino mai aproape". Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOAmaliya Margaryan (Armenia), Ovidiu Anton (România) şi Tiziana Camelin (Italia) au interpretat "Waiting for the sun", "Moment of silence", respectiv "Quando una stella muore". Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOUrmătoarea serie de piese româneşti i-a avut ca protagonişti pe John Karayiannis din Cipru, cu piesa "Timpul", pe Inis Neziri din Albania cu "Dau viaţa mea pentru o iubire" şi pe Basti din San Marino, care a ales "Tu nu vezi cerul". Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOSeara de concurs a continuat cu piesele "Goodbye Philadelphia" în interpretarea belgianului Olivier Kaye, "Trouble maker" cântată de Omer Netzer din Israel, "Mâinile sus" a Lidiei Isac din Republica Moldova, "Noi ne potrivim'', în interpretarea lui Ryan O'Shaughnessy (Irlanda), "Dincolo de nori - Damiano Borgi (Italia) şi "Iubirea schimbă tot" - Jorge Gonzalez (Spania). Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTODora Gaitanovici (România), Dinaya (Kazakhstan) şi Raluca Blejuşcă (România) au închis concursul din prima seară, cu piesele "Reflection", "Ljublju", respectiv "Cântecul din noi".Pe lângă Marele Trofeu al Festivalului Internaţional ''Cerbul de Aur'', în valoare de 25 de mii de euro, şi cele trei locuri de pe podium, la această ediţie aniversară, concurenţii mai au şansa de a câştiga unul dintre premiile speciale: Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti; Premiul Municipiului Braşov; Premiul Judeţului Braşov; Premiul Publicului; Premiul Presei Festivalului; Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune.Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Sursa foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOSeara de joi s-a încheiat cu recitalurile susţinute de Amy Macdonald, Loredana şi Flavius & Linda Teodosiu Show Band.* Din motive legate de securitate, publicul nu poate intra în arenă cu bagaje voluminoase, sticle, laptopuri, aparate foto, umbrele sau alte obiecte menţionate în setul de reguli anexat şi afişat la intrări, în interiorul zonei de spectacol fiind amenajate standuri unde se comercializează băuturi şi alimente.Biletele pentru festival sunt disponibile pe site-ul Eventim şi în reţeaua partenerilor săi: Orange, Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, începând din 28 august, a fost deschis un punct de vânzare şi la Muzeul Sfatului din Braşov.Festivalul Internaţional ''Cerbul de Aur'' a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009.Desfăşurat în perioada 29 august - 2 septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, în anul Centenarului României şi semicentenarului Cerbului de Aur, festivalul are în acest un format special, cu o Gală Aniversară, două zile de concurs, o Gală a Festivalului, spectacolul România Centenar şi evenimente adiacente. AGERPRES este partener media la acest eveniment. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)