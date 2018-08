Gerard Depardieu în corzi! Actorul este cercetat pentru viol şi agresiune sexuală

18:20

Doliu în lumea sportului! Margaret, sora fotbalistului australian, Travis Varcoe, a murit. Tânăra a decedat după ce s-a ciocnit puternic cu o colegă în timpul unui meci de fotbal australian. Margaret Varcoe practica, la fel ca fratele ei, fotbalul australian, fiind componentă a echipei feminine Angle Vale din Adelaide. Margaret a jucat cu echipa ei […] The post Doliu în lumea sportului! Margaret Varcoe a murit la numai 27 de ani appeared first on Cancan.ro.