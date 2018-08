Unde a început Budescu fotbalul. Așa arată acum gazonul pe care a călcat prima dată! | FOTO

11:00

La un an de la dispariția tatălui său, prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a transmis un mesaj emoționant pe contul său de socializare. În 2017, vedeta de televiziune Andreea Berecleanu a trecut printr-o mare suferință atunci când tatăl său a încetat din viață. La un an de la dispariția acesteia, prezentatoarea principalului jurnal de știri […] Post-ul Andreea Berecleanu, la un an de la moartea tatălui său. „Așa va rămâne mereu” apare prima dată în Libertatea.ro.