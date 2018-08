Bihor: 46 de autovehicule - la startul Raliului Retro Carpaţi, în premieră în Bihor

Aproape 50 de maşini au pornit vineri în cea de-a XIX-a ediţii a Raliului de regularitate Carpaţi Retro, care are loc, în acest an, în premieră în judeţul Bihor, în perioada 31 august - 2 septembrie 2018.Evenimentul este organizat de Retromobil Club România, în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor prin Agenţia de Management al Destinaţiei (AMD) Bihor. La start a participat şi preşedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor.Deşi raliul era programat pe opt categorii, în funcţie de vechimea automobilelor participante, la categoriile A (Ancester - fabricate până pe 31 decembrie 1904) şi B (Veteran - fabricate între 1 ianuarie 1905 şi 31 decembrie 1918) nu s-a înscris nicio maşină.Din cele 46 de echipaje şi vehicule retro care s-au prezentat la startul din parcul 1 Decembrie, cea mai veche maşină înscrisă în concurs este un Peugeot 201 Torpedo, fabricat în 1929, care va participa la categoria C (Vintage - maşini fabricate între 1 ianuarie 1919 - 31 decembrie 1930). Foto: (c) Eugenia PAŞCA/AGERPRES"L-am achiziţionat acum şase luni din Paris şi sunt foarte mândru de el. L-am adus pe trailer, l-am recondiţionat, la motor, caroserie, şasiu, pentru că nu arăta aşa cum îl vedeţi acum. E o pasiune ca orice pasiune, de peste zece ani. Ştiţi cum se spune, că fiecare bărbat are jucăriile lui", a declarat, pentru AGERPRES, posesorul acestui autovehicul, orădeanul Adrian Farcaş.Printre maşinile participante se regăsesc unele dintre cele mai spectaculoase ca design din aproape toată gama de producători auto, de la Porsche, Mercedes, BMW, Fiat, Mustang până la Dacia. Foto: (c) Eugenia PAŞCA/AGERPRES"Ne-am dorit foarte mult să venim la Oradea anul acesta - noi suntem din Bucureşti - şi raliul Carpaţi a fost tocmai ocazia bună să îmbinăm partea turistică cu pasiunea noastră, a mea şi a soţului meu, Cristian, legată de maşinile de epocă. Noi avem, de zece ani, un Austin Healy, cu care am mai concurat prin ţară", a precizat, pentru AGERPRES, Aurelia Hiver.Raliul se va desfăşura pe parcursul a două zile, pe cinci etape. Primele două etape au loc vineri, pe Valea Ierului (Oradea, Diosig, Săcuieni, Otomani, Sălacea, Marghita, retur), pe o distanţă de circa 100 km.A doua zi, următoarele etape ale raliului au loc în zona Beiuşului, pe traseul Oradea, Holod, Beiuş, Roşia, cu retur prin Vadu Crişului, Şuncuiuş, Chistag, Aştileu, Cetatea Oradea.A cincea etapă, specială, se va derula sâmbătă, în Oradea, pe un traseu central.Potrivit lui Rencsik Otto, preşedintele filialei Bihor a Retromobil Club România, etapele însumate ale Raliului Carpaţi Retro 2018 măsoară 385 de kilometri.Premiile se vor acorda pe fiecare categorie de concurs, iar ceremonia va avea loc sâmbătă seara, la Hotelul Ramada.Conform regulamentului, clasificarea în cadrul evenimentului nu se bazează pe viteza maximă sau timpii cei mai scurţi, ci pe respectarea de către fiecare echipaj a vitezei medii impuse şi parcurgerea bine stabilită a traseului. Viteza medie la eveniment nu va depăşi 50 km/oră pe drumuri naţionale şi judeţene. AGERPRES/(A-autor: Eugenia Paşca, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea)

