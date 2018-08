"Nu sunt dependentă de sex, nu sunt alcoolică ”

16:00

DISNEY CHANNEL - K.C. SUB ACOPERIRE: NOI EPISOADE DIN SEZONUL 3K.C. sub acoperire se întoarce cu episoade noi. Serialul de comedie o prezintă pe K.C., o liceană maestră în matematică ce se antrenează pentru a deveni un super spion sub acoperire, păşind pe urmele părinţilor ei. Fiecare episod ne prezintă familia Cooper în încercarea de a echilibra problemele normale de familie cu misiunile lor sub acoperire pentru a-şi proteja ţara.Din 19 septembrie, de luni până vineri la ora 19:00.