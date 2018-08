Adriana Bahmuțeanu, o nouă metodă de întinerire cu ADN-ul din salivă: “Durează câteva minute“

20:00

Autoritățile au decis amânarea cu o săptămână a cursurilor primare și secundare, din cauza vremii. Se anunță caniculă, se pare că temperaturile vor ajunge până la 40 de grade Celsius. Potrivit programei, școala ar fi trebuit să înceapă pe 27 august, însă având în vedere temperaturile extrem de ridicate din Japonia, ministerul Învățământului a decis […] The post Școala se amână cu o săptămână din cauza vremii! Se anunță caniculă, temperaturile vor ajunge până la 40 de grade Celsius appeared first on Cancan.ro.