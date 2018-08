Conflictele armate din Africa au provocat moartea a 5 milioane de copii bolnavi în ultimii 20 de ani (studiu)

13:40

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a anunţat, vineri, că mijlocaşul formaţiei alb-roşii, Dan Nistor, nu se va transfera la clubul FCSB şi a precizat că jucătorul este liniştit din toate punctele de vedere.Cu toate acestea, Florin Bratu a evitat să spună dacă lui Dan Nistor i-a fost mărit salariul de către conducere pentru a refuza oferta de la FCSB."Nistor e în momentul de faţă un jucător liniştit din toate punctele de vedere. S-a stabilizat situaţia în jurul lui şi cred eu că nu trebuie să ne mai gândim la alte lucruri (n.r. - transferul la FCSB) pentru că nu-şi au rostul în momentul de faţă. Nistor nu pleacă la FCSB. Dacă i s-a mărit salariul trebuie să îi întrebaţi pe cei de la administrativ, eu sunt antrenor. Nistor nu e afectat, el este un jucător ambiţios. Este căpitanul lui Dinamo şi unul dintre cei mai importanţi jucători ai noştri. El ştie că foarte multe lucruri se învârt în jurul lui", a precizat tehncianul dinamovist.Bratu s-a arătat bucuros de ultima achiziţie a clubului Dinamo, panamezul Armando Cooper. "Sunt foarte bucuros că îl avem la echipă pe Armando Cooper. E un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult, care va veni cu un plus de valoare şi de experienţă în grupul nostru. El a fost bine primit de băieţi. Sunt onorat că este alături de noi. Normal că am vorbit şi cu Penedo despre el, avem referinţe foarte bune, mai ales că Armando a mai jucat în România la Oţelul Galaţi. E un fotbalist cu 100 de meciuri la nivel de echipă naţională. Sperăm ca împreună să facem o treabă bună, avem nevoie de astfel de jucători. Cu pregătirea stă bine. A venit din Chile acolo unde era plin campionat, chiar dacă nu juca foarte mult. Mă bucur că a luat decizia de a veni la Dinamo pentru a juca. El a renunţat la foarte multe lucruri pentru a veni în România şi a-şi arăta în continuare pofta de fotbal. Pentru asta trebuie apreciat şi respectat în plus. Armando poate juca din următorul meci. Este legitimat, face parte din lotul echipei", a explicat Florin Bratu.El a adăugat că este posibil ca Dinamo să mai transfere unul sau doi jucători în perioada următoare. "E posibil să mai apară ceva jucători în zilele următoare, vom vedea. Fundaş, atacant... vedem, nu ne-am gândit. Adică nu ne-am pus în cap acum foarte serios acest lucru. Eu am încredere în lotul pe care îl am acum. E un lot echilibrat cu care putem face lucruri bune", a precizat Bratu.Antrenorul a menţionat că a discutat cu selecţionerul reprezentativei U21, Mirel Rădoi, după ce acesta nu a convocat niciun jucător dinamovist pentru partidele cu Portugalia (7 septembrie) şi Bosnia-Herţegovina (11 septembrie) din Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European din 2019. "Normal că mi-aş fi dorit să văd şi jucători de la Dinamo la echipa naţională de tineret, dar eu cred că se va întâmpla acest lucru pe viitor. Am avut o discuţie cu Mirel Rădoi şi încerc să îl înţeleg pentru că el este antrenorul şi are o strategie", a mai spus Bratu.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: Fotbal: Florin Bratu (Dinamo) - Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să nu mai subestimăm adversarii din cupele europene