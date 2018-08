Șocant! Un român, ucis în Suedia, de niște adolescenți! A fost găsit fără suflare, iar medicii nu l-au mai putut salva! 

14:10

In familia ta urmeaza un eveniment important? Ai stabilit toate rezervarile si ai ajuns in sfarsit la capitolul invitatiilor? Acestea sunt unele dintre cele mai importante detalii, fiind si unul dintre semnele ca minunatul moment este aproape. Acestea sunt foarte importante, deoarece iti ofera posibilitatea de a te organiza din timp, stiind cine urmeaza sa iti fie alaturi in ziua cea speciala. Desi de multe ori sunt lucruri trecute cu vederea, invitatiile sunt esentiale pentru un eveniment de succes.