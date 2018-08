SURSE: Mai mulți grei din PSD vor să-i ceară lui Dragnea să plece de la șefia partidului

15:01

„Imaginile cu Niculae Bădălău, unul dintre cei mai importanți baroni din PSD, cântând de zor: „să vină Diaspora, că noi ne pi**m pe ea” demonstrează încă o dată ura pe care hoții o au față de toți oamenii cinstiți, alungați din România tocmai de acești penali. I-au bătut, i-au gazat în Piața Victoriei, au despărțit sute de mii de mame de copiii lor, iar acum țin să arate cât de mult îi disprețuiesc. Penalii României se adună la nunți, în cercuri mafiote, sfidează cetățenii prin opulență și ne transmit că ei sunt statul. Nu, nu voi sunteți România. România e a oamenilor cinstiți. Vom demonstra asta cu fiecare ocazie: la proteste, la vot, prin implicare politică”, a scris deputatul USR Adrian Prisnel pe Facebook.Bădălău a declarat pentru Newsweek România că e „om serios” și nu folosește un astfel de limbaj. „Nu știu cine e ăsta (Adrian Claudiu Prisnel, deputat USR – n.red.). M-a mai sunat cineva și mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viața asta sunt și oameni care bat câmpii și sunt exaltați. Asta nu înseamnă că dacă eu am fost acolo, eu aprob sau eu am comandat nebuniile alea, exclus. Eu cred că e făcătură, habar nu am. Mă cunoașteți foarte bine și din declarațiile publice, că nu aprob așa ceva și nu folosesc limbajul ăsta. Cum să spun eu așa ceva despre niște oameni?”, a declarat Nicolae Bădălău. În filmare se aude cum solistul anunță mai multe dedicații, după care spune „pentru nașul Niculae Bădălău și pentru tot PSD-ul!” „Nu e porno, e un pic deplasat așa, că și ei au zis m**e PSD, să cântăm și noi ceva”, mai adaugă manelistul.