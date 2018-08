Fotbal: Nicuşor Bancu (U Craiova) - Mă bucur că am înscris de 3 ori cu FC Voluntari, sper să mai am goluri şi pentru Dinamo

16:40

Cel puţin 12 persoane au murit şi 3.000 de familii au fost strămutate din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren provocate de ploile musonice deosebit de abundente care au căzut în ultima săptămână în Nagaland, un stat din nord-estul Indiei, au anunţat vineri oficialii indieni, citaţi de Xinhua.Impactul acestui dezastru natural este atât de mare, încât prim-ministrul din Nagaland, Neiphiu Rio, a cerut ajutorul guvernului central indian, prin intermediul unor mesaje publicate pe reţelele de socializare. #Nagaland needs your #help. Incessant rain has caused floods & landslides in several parts of the state & have affected many. #Relief #helpinghand #NorthEast @PMOIndia @narendramodi @HMOIndia @rajnathsingh @KirenRijiju @MDoNER_India @DrJitendraSingh pic.twitter.com/OC3fmLYCcB— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) August 29, 2018 El a descris situaţia deplorabilă de la faţa locului într-un mesaj publicat pe Twitter, însoţit de o înregistrare video ce prezintă daunele provocate de ploile abundente.Rajnath Singh, ministrul indian de Interne, a declarat că a discutat de curând cu Neiphiu Rio şi l-a asigurat că mai multe echipe din National Disaster Relief Force (NDRF) vor fi trimise în teritoriu pentru a contribui la eforturile de ajutorare a populaţiei locale. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)