Bărbat condamnat la închisoare, pentru că a refuzat să-și dezvăluie parola de Facebook

„Nu știu cine e ăsta (Adrian Claudiu Prisnel, deputat USR – n.red.). M-a mai sunat cineva și mi-a spus o minune. Am fost la o petrecere la care erau unii care cântau tot felul de tâmpenii. Le dezprob total, habar nu am, nici nu am auzit frazele alea mizerabile pe care le-au spus ei. Eu sunt om serios, cum pot să spun asemenea chestii, despre ce vorbim. În viața asta sunt și oameni care bat câmpii și sunt exaltați Asta nu înseamnă că dacă eu am fost acolo, eu aprob sau eu am comandat nebuniile alea, exclus. Eu cred că e făcătură, habar nu am. Mă cunoașteți foarte bine și din declarațiile publice, că nu aprob așa ceva și nu folosesc limbajul ăsta. Cum să spun eu așa ceva despre niște oameni?”, a declarat Nicolae Bădălău pentru Newsweek România. În filmare se aude cum solistul anunță mai multe dedicații, după care spune „pentru nașul Niculae Bădălău și pentru tot PSD-ul!” „Nu e porno, e un pic deplasat așa, că și ei au zis m**e PSD, să cântăm și noi ceva”, mai adaugă cântărețul. În filmarea completă se mai aud veersuri precum „Nu avem frică de rău, la putere-i Bădălău” și „N-aveam frică de orice, la putere-i PSD”. Petrecerea ar fi avut loc joi seară, în Bolintin Vale, județul Giurgiu, acasă la Niculae Bădălău.