Calendarul examenului național de Bacalaureat 2019, aprobat de MEN

17:40

Campionatul de fotbal din Italia, etapa 3. AZI, AC Milan – AS Roma. Program și clasament. Etapa a 3-a din Italia debutează, vineri, cu derby-ul dintre AC Milan și AS Roma. Vineri ora 21.30 AC Milan – AS Roma Sâmbătă ora 19.00 Bologna – Inter Milan ora 21.30 Parma – Juventus Duminică ora 19.00 Fiorentina […] Post-ul Campionatul de fotbal din Italia, etapa 3. AZI, AC Milan – AS Roma. Program și clasament apare prima dată în Libertatea.ro.