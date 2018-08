După un vals cu Putin, şefa diplomaţiei austriece dansează cu omologii ei britanic, grec şi român (AFP)

19:40

Guvernul se va axa în cea de-a doua parte a anului pe investiţii, a anunţat, vineri, prim-ministrul Viorica Dăncilă."Dacă în prima parte a anului ne-am axat pe creşterea nivelului de trai al cetăţenilor, în a doua parte (...) ne vom axa pe investiţii şi vom face tot ce este posibil să avem cât mai multe investiţii în România şi, în acelaşi timp, să creăm cadrul favorabil pentru ca să vină să investească aici cât mai mulţi investitori. (...) Spuneau mulţi că investitorii nu au încredere să mai investească în România, că nu există predictibilitate, că măsurile pe care le luăm nu sunt cele pe care le doresc pentru a investi în România. Am auzit multe lucruri false, dar am făcut o situaţie comparativă cu 2016, în care aveam Guvernul zero, cu 2017, în care s-au făcut eforturi şi în 2018 vedem că rezultatele sunt foarte bune, iar investitorii străini nu numai că au avut încredere să investească în România, dar avem mai multe investiţii decât în anii precedenţi", a declarat Dăncilă, la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate.Totodată, ea a arătat că Executivul a modificat Legea achiziţiilor publice şi a fost adoptată Legea parteneriatului public privat."Am modificat Llegea achiziţiilor publice, o lege foarte importantă atât pentru investitori, dar solicitată şi de către autorităţile publice locale. Am dat Legea parteneriatului public privat şi iată că astăzi avem 21 de obiective strategice pentru parteneriat public privat, iar în ultima şedinţă de guvern am adoptat studiul de fundamentare pentru primul proiect în parteneriat public privat - autostrada Ploieşti, Comarnic, Braşov", a precizat Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Mădălina Cerban, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)