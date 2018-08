I-a telefonat așa-zisului amant după ce și-a hăcuit iubita: ”Ți-am omorât-o! Am dat 40 de cuțite”

15:50

Vremea de 1 septembrie. Prognoza meteo anunță vreme caldă, caniculară în majoritatea țării. Temperaturile vor urca până la 36 de grade. În București vor fi 35 de grade. Vremea de 1 septembrie. Vremea va fi frumoasă în majoritatea ţării, cerul va fi variabil, cu înnorări doar în zonele montane, unde ar putea ploua izolat după miezul […] The post Cum va fi vremea pe 1 septembrie. Toamna debutează cu o zi de caniculă appeared first on Cancan.ro.