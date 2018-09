Arabia Saudită ar intenţiona să transforme Qatarul într-o insulă

23:10

Preşedintele american, Donald Trump, a reamintit vineri linia sa de fermitate extremă faţă de Canada în negocierile comerciale în curs, confirmând într-un mesaj pe Twitter afirmaţii foarte dure dezvăluite de presa canadiană, relatează AFP.În mesajul său, Donald Trump s-a arătat indignat că aceste afirmaţii, făcute confidenţial în faţa jurnaliştilor, au fost publicate, dar, "cel puţin, Canada ştie la ce să se aştepte", a scris el. Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2018Publicarea acestor afirmaţii a pus în pericol negocierile care au loc cu începere de marţi la Washington pentru reînnoirea Acordului Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA).Potrivit cotidianului canadian Toronto Star, preşedintele republican le-a spus interlocutorilor săi că administraţia americană intenţionează să nu facă niciun compromis cu Canada şi că un posibil acord va fi încheiat "doar în condiţiile noastre".În aceste discuţii, Donald Trump sublinia că se abţine să facă publică poziţia sa, pentru că este "atât de jignitoare, încât nu se va putea ajunge la un acord".AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)