Primăria Capitalei cumpără 2.000 de fluiere cu 78.000 de lei

Potrivit anunţului postat pe SEAP, Primăria Capitalei achiziţionează 2.000 de fluiere pentru „îndeplinirea în bune condiţii a misiunilor specifice în situaţii de urgenţă desfăşurate de către ISU Bucureşti-Ilfov”. Valoarea unui singur fluier este de 39 de lei, astfel că suma totală se ridică la 78.000 de lei (aproximativ 17.000 de euro). Contractul a fost acordat firmei Lidle Com SRL, specializată în echipamente pentru stingerea incendiilor. Achiziţia făcută de municipalitate pentru ISU a fost criticată de opoziţie. „V-aţi întrebat ce cumpărături a mai făcut doamna Firea din banii noştri? Vă spun eu: FLUIERE. Primăria Municipiului Bucureşti a cumpărat 2000 de ''fluiere cu bilă'' în valoare de 78.000 RON (16.804 Euro), fără TVA. Da, aţi auzit bine. Priorităţi pentru autorităţi”, a scris pe Facebook consilierul local USR Sector 1 Clotilde Armand. Precizările Primăriei Capitalei: „Avand in vedere solicitarea dvs. referitoare la achizitia de Fluiere „ suntem in masura sa va comunicam faptul ca acestea fac parte impreuna cu alte produse, autospeciale si utilaje, echipamente de protectie, accesorii si mijloace tehnice de interventie etc., din solicitarile de dotare pentru anul 2018 ale Iinspectoratului pentru Situatii de Urgenta „ Dealul Spirii “ Bucuresti – Ilfov ISUBIF pe care Primaria Municipiului Bucuresti, in limita fondurilor disponibile si dupa aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, le achizitioneaza anual si le pune ,conform legii, la dispozitia Inspectoratului in baza urmatoarelor acte normative: Legea 481/2004 privind protecţia civilă conform Art. 25 Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale: lit.c) participă, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu; precum si a: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor unde, la Art. 15 Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii principale: lit.a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia; lit.e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor; Procedura FLUIERE Achizitie directa desfasurata prin SICAP/SEAP Cantitate produse solicitate ISUBIF: 2.000 buc Valoare estimata de catre ISUBIF: 80.000 lei fara TVA Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut cu respectarea caracteristicilor tehnice din caietul de sarcini Valoare atribuire:78.000 lei fara TVA 4 operatori economici s-au inscris in SICAP”

