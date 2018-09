MAE: Doi români morţi şi alţi trei răniţi, într-un accident rutier ce a avut loc în Ungaria

14:00

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că ratarea calificării în grupele Europa League a fost un moment dificil, dar acum jucătorii săi trebuie să privească în viitor pentru că urmează un meci greu în campionat cu FC Botoşani."FC Botoşani este o echipă bună a campionatului nostru, ne aşteaptă o partidă grea. Întâlnim o echipă agresivă, o echipă cu jucători de viteză de la mijloc în sus, mai ales pe benzi. Mă refer aici la Golofca, la Chitoşcă, deci Botoşani e o echipă bună pe contraatac. Trebuie să fim pregătiţi pentru aceste lucruri pentru a încerca să câştigăm. A fost un moment dificil pentru că am pierdut calificarea în Europa League, dar acum trebuie să privim în viitor. Nu mai putem întoarce nimic. Acum trebuie să ne gândim la ce avem de făcut pentru a ne îndeplini obiectivele. Am avut discuţii cu jucătorii, sper că au înţeles ce le-am transmis şi am încredere că putem face jocuri bune în continuare", a spus Dică.Tehnicianul susţine că FCSB a fost echipa mai bună în dubla cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League. "În această dublă cu Rapid Viena consider că meritam să ne calificăm. Am arătat că suntem o echipă mai bună, dar din păcate am avut şi ghinion. De asta spun că dezamăgirea este mai mare. În a doua repriză cred că trebuia să avem mai mult curaj să mai înscriem. Dar altceva nu am ce să le reproşez băieţilor, pentru că şi-au dat viaţa pe teren", a menţionat el.Nicolae Dică a afirmat că portarul Andrei Vlad trebuie să treacă peste greşeala din partida cu Rapid Viena. "Nu trebuie să scoatem acum vinovat un singur jucător, să spunem că din cauza lui s-a pierdut calificarea. Vlad a fost criticat, dar nu de noi, de jucători, conducători sau antrenori. Noi avem încredere în el, are 19 ani şi se poate întâmpla oricui să greşească. Vlad e un jucător cu un caracter puternic, iar eu cred în el. Cu siguranţă va avea evoluţii bune în viitor. Şi eu am fost huiduit de 30.000 de suporteri încă de la încălzire şi am trecut peste. Aşa că eu cred că şi el poate să treacă peste acest moment. Doar prin evoluţiile lui poate să îi facă pe fani să îl aplaude. Sper să nu se întâmple să greşească cu Botoşani. Important e să fii alături de un jucător în momentele grele. Într-adevăr, el a jucat când am avut noi adversari foarte dificili, deci putem pune şi pe seama asta greşelile făcute. Dar au mai fost portari care au greşit la 17-18 ani şi apoi au trecut peste şi au ajuns jucători de mare valoare. Bălgrădean cred că revine după meciurile naţionalei", a adăugat Dică.Antrenorul speră ca partida cu FC Botoşani de duminică să fie ultima pe care FCSB o va disputa la Voluntari. "Vom juca doar meciul cu Botoşani la Voluntari pentru că s-a văzut ce gazon avem pe Arena Naţională. Din păcate nu reuşim să avem grijă de un gazon. Eu sper să fie primul şi ultimul meci pe care îl jucăm la Voluntari. Sper ca în următoarea perioadă cei care se ocupă de gazonul de pe Arena Naţională să îl facă mai bun", a precizat Dică.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21,30, pe Stadionul "Anghel Iordănescu" din Voluntari, formaţia FC Botoşani, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a Ligii I.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Ada Vîlceanu)