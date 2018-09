Mihai Tudose, despre situaţia din PSD: Este un moment de inflexiune; s-au acumulat nişte tensiuni

19:20

Preşedintele Donald Trump a estimat sâmbătă că nu este necesară includerea Canadei în noul Acord Nord-American de Comerţ Liber (NAFTA) şi a avertizat Congresul să nu se amestece în negocierile aflate în derulare cu guvernul de la Ottawa, în caz contrar va scoate pur şi simplu SUA din acest acord comercial, informează agenţiile AFP şi Reuters.'Nu există nicio necesitate politică de a menţine Canada într-o nouă înţelegere privind NAFTA. Dacă nu vom obţine un acord corect pentru SUA după decenii de excese, Canada va fi afară', a scris Trump pe Twitter. There is no political necessity to keep Canada in the new NAFTA deal. If we don’t make a fair deal for the U.S. after decades of abuse, Canada will be out. Congress should not interfere w/ these negotiations or I will simply terminate NAFTA entirely & we will be far better off...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2018'Congresul să nu interfereze în aceste negocieri sau pur şi simplu voi anula NAFTA în întregime şi pentru noi va fi mult mai bine aşa', a avertizat el în acelaşi mesaj.Această postare survine la scurt timp după ce Trump şi-a manifestat indignarea faţă de gestul unor jurnalişti canadieni care au publicat declaraţii făcute de el în faţa presei off the record (declaraţii asupra cărora ziariştii se angajează să păstreze confidenţialitatea) şi în care exprima poziţii foarte dure faţă de Canada, afirmând că nu va face niciun compromis la negocierile privind un nou NAFTA şi că Ottawa trebuie să accepte condiţiile Washingtonului.Estimând că tratatul NAFTA nu este suficient de avantajos pentru SUA, Trump a decis revizuirea lui şi a ajuns la o înţelegere cu Mexicul, dar negocierile cu Canada nu avansează şi din cauza dezacordurilor dintre Washington şi Ottawa sunt suspendate până miercuri.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)