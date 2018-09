Dragnea, despre eventualele îngrijorări de la Bruxelles: Dăncilă îl va suna pe Juncker; o să o sun pe Corina Creţu

00:50

Ambasadorul României la Washington, George Maior, a afirmat că Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de preşedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucureşti, poate impulsiona, prin relaţiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai înalt nivel.Diplomatul român a afirmat despre Adrian Zuckerman, nominalizat în urmă cu o lună pentru funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în România, că este un bun cunoscător al realităţii româneşti.'Mă voi întâlni (cu el n.red.) la revenirea în Statele Unite, aşteptăm întotdeauna cu interes venirea unui ambasador american care poate întotdeauna dinamiza calitativ şi din această perspectivă relaţia strategică. Sunt convins că o va face mai ales că este un bun cunoscător al realităţii româneşti şi că ţine foarte mult la acest parteneriat, din informările pe care le am. Uneori un ambasador politic poate impulsiona, prin relaţiile pe care le are la nivelul unei administraţii sau alta, dialogul la cel mai înalt nivel. Aşa cum a făcut-o, de exemplu, ambasadorul Taubman, într-o perioadă, dacă reţineţi, cu preşedintele Bush care a vizitat România de două ori, aşa cum a făcut-o ambasadorul Gitenstein, foarte apropiat de fostul vicepreşedinte Biden, şi de aici o relaţie specială. Sperăm că acest lucru se va întâmpa. Oricum, un ambasador politic este dublat de o garnitură excepţională de profesionişti", a spus George Maior, într-un interviu difuzat sâmbătă de postul tv Digi 24.În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.De profesie avocat, el a fost admis în baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior el a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School. AGERPRES / (A - autor: Elena Stanciu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)