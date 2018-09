CS U CRAIOVA - DINAMO 3-0 // Bratu pune tunurile pe jucători: "Să se trezească, dau dovadă de lipsă de responsabilitate! "

23:50

Alexandru Mitriță, 23 de ani, a umilit-o pe Dinamo, reușind o "dublă" în victoria categorică, scor 3-0."Am jucat foarte bine. E o bucurie imensă să câștigăm cu 3-0 în fața lui Dinamo. Am dominat, am înscris de foarte multe goluri. Sper să jucăm la fel și după pauza de la națională. Sunt foarte bucuros că am înscris de două ori și că am învins-o pe Dinamo.Am fost echipa mai bună, am avut curaj, am avut inițiativă. ...