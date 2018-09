Toate reacțiile după U Craiova – Dinamo. Bratu: ”Lipsă de responsabilitate! Treziți-vă!”

Toate reacțiile după U Craiova – Dinamo 3-0 ”Un joc foarte bun pentru noi, să câştigăm 3-0 în faţa celor de la Dinamo e o bucurie imensă. Am dominat jocul de la un capăt la altul, echipa uşor-uşor se leagă. Sunt foarte bucuros că am marcat două goluri, dar la fel de bucuros că am […] Post-ul Toate reacțiile după U Craiova – Dinamo. Bratu: ”Lipsă de responsabilitate! Treziți-vă!” apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea