SIRIA: EXPLOZII puternice la DAMASC. Posibil atac ISRAELIAN

09:00

Deși am fost și sînt un dușman de moarte al corupților postdecembriști și am denunțat îmbogățirea prin jaf al bunului public drept cancer al tranziției într-o vreme cînd multora dintre politicienii și jurnaliștii care se proclamă luptători împotriva corupției li se schimbau pamperșii, după dezvăluirile Elenei Udrea din interiorul Sistemului despre cum a folosit dosarele de corupție Binomul SRI-DNA pentru a conduce țara pe din dos, am devenit suspicios față de o realitate pe care am crezut-o pînă atunci autentică: Așa zisa luptă împotriva corupție prin intermediul anchetelor DNA.