Prostituție într-un hotel din București! Patru persoane au fost arestate!

Bucurie mare în familia lui James Bond, soția lui, Rachel Weisz, a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase. Cei doi sunt căsătoriți din 2011, dar abia acum au devenit părinți, fiecare mai are câte un copil dintr-o altă relație. Fiul lui Rachel Weisz are 12 ani, pe când fiica lui Daniel Craig are deja 27 […] The post Rachel Weisz a devenit mamă! Soția lui James Bond a născut o fetiță appeared first on Cancan.ro.