Fifor: Şedinţa CEx a demonstrat că PSD este cel mai democratic partid din România

Documentarul "Braşov 1987. Doi ani prea devreme", realizat de Liviu Tofan, produs de Muzeul de Istorie Braşov şi de Televiziunea Română, a obţinut, sâmbătă seară, Marele Premiu al celei de-a XV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi SIMFEST, care s-a desfăşurat la Târgu Mureş.Documentarul care a obţinut Marele Premiu al SIMFEST 2018 prezintă revolta muncitorilor din Braşov de la mijlocul lunii noiembrie 1987, care s-a transformat într-o demonstraţie de protest împotriva regimului comunist.În acest an, competiţia s-a desfăşurat pe opt secţiuni - Ştiri (secţiune unică printre festivalurile de televiziune din Europa), Publicistică TV (Reportaj TV, Film documentar, Anchetă, Eseu, Talk-Show etc.), Divertisment, Videoclip, Multimedia, Creaţie studenţească, Film turistic şi Ficţiune - iar ediţia din acest an are şi o secţiune specială, intitulată Centenar.La secţiunea Ştiri, premiul SIMFEST i-a revenit jurnalistei Marga Andreescu de la TVR Iaşi; la secţiunea creaţie studenţească, premiul pentru imagine a fost acordat celor patru producţii din Republica Moldova realizate de Călin Laur, Tcaci Dumitru din Chişinău, "I am Blacksmith", "I am Carver", "I am shoemaker" şi "Casa mare", iar Premiul la secţiunea film despre minorităţi, susţinut de Fundaţia Freedom House România, a revenit producţiei "Clopodia", autor Keresztes Peter (TVR Timişoara).Premiul pentru videoclip a fost acordat Paulei Selling pentru "Ridică-te", autor Sergiu Ciorescu, Republica Moldova; Premiul la secţiunea eseu pentru "Vague a Part", autor Charles Tony Barraud; Premiul la secţiunea film turistic s-a acordat pentru filmele "Ile Saint Louis" şi "Orsay, une musée a quai", autor Genevieve Faure; Premiul pentru film de ficţiune, "The Strange Case of Mr. Inanis", regia Zoran Trajkovic, scenariul Zames Stephens.Alte distincţii au fost: Premiu pentru reportaj - "Sindromul Italia", autor Maria Cristina Ţilică (TVR 1); Premiul pentru documentar cu temă ecologică, "România contra România", autori Dan Curean şi Dan Păvăloiu (TVR Cluj); Premiul pentru film documentar portret, "Bozzetto non Troppo", autor Marco Bonfanti; Premiul pentru film documentar politic, "When Pigs Come", autor Biljana Tudorov (Serbia); Premiul pentru film documentar istoric, "Occupation 1968", autori Evdokia Moskovina, Linda Dombrovszky, Magdalena Szymkow, Marie Elisa Scheidt, Stephan Komandarev (Peter Kerekes Ltd.); Premiul la secţiunea Centenar, "Vis de aur, coroana de oţel", autor Gabriela Baiardi (TVR Iaşi).Premiul special al juriului a fost acordat pentru "Nussbaum 95736", autor Csibi László, iar Menţiunea specială a juriului - "Break", autor Reza Golchin (Iran).La secţiunea Multimedia a fost acordată o menţiune pentru site-ul E-cultura, iar la secţiunea Eveniment multimedia, premiul a fost acordat pentru expoziţii de imagini accesibile în relief pentru publicul cu dificultăţi de vedere, autori Dan Patzelt şi Dorin Moldoveanu.Au mai fost acordate menţiuni pentru promovarea acţiunilor de caritate filmului "Beyond a children's laugh", realizat de Sebastian Andrei, pentru imaginea şi montajul filmului "Viaţa e o potecă", Marius Danci (imaginea), Constantin Buţă (monajul), autor Dite Dinesz; pentru film turistic, "Esmahan, comoara de la Mangalia", autor Paul Pelencsar; la secţiunea Film despre minorităţi s-a acordat o menţiune pentru producţia "Revoluţia copernicană în Transilvania", autor Miholcsa Gyula (TVR Bucureşti, secţia maghiară), şi o menţiune pentru secţiunea Reportaj, "Otrava de cinci stele", autor Alin Gelmărean (TVR Cluj).Organizatorul Festivalului Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi, jurnalistul Ioan Ceauşescu, a declarat că în selecţia oficială a SIMFEST au intrat 85 de producţii realizate de televiziuni locale şi naţionale, producători independenţi şi case de producţie din 14 ţări.Organizatorii susţin că cele 85 de producţii au acoperit toate secţiunile din regulamentul festivalului, cele mai numeroase fiind înregistrate la secţiunile Documentar (24 de filme) şi Reportaj (16 filme).Juriul celei de-a XV-a ediţii a SIMFEST a fost format din conf. univ. dr. Lucian Ionică (Universitatea de Vest Timişoara), conf. univ. dr. Ion Stavre (SNSPA), Geo Tuică (director de imagine la TVR), Codruţ Pânzaru (producător TV independent), prof. univ. dr. Brânduşa Armanca (Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad), Dorin Ion Ilie, director de imagine France TV, şi Steeve Teers, editor de imagine din Londra. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)