Publicaţia Toronto Star îl contrazice pe Trump privind originea scurgerii de informaţii despre Canada

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 3 - 9 septembrie:*** Parlamentul îşi reia luni activitatea.Senatul şi Camera Deputaţilor au fost convocate în cea de a doua sesiune ordinară a acestui an.Deputaţii se reunesc luni începând cu ora 16,00. În prima şedinţă va fi votată noua componenţă a Biroului permanent - vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii acestui for.Potrivit art. 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, alegerea membrilor Bp se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuraţiei politice şi negocierii liderilor de grupuri. Lista candidaţilor propuşi pentru Bp se supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi se aprobă prin vot secret cu bile.Şi senatorii revin luni din vacanţa parlamentară. Biroul permanent al Senatului se va reuni luni, la ora 13,00, iar grupurile parlamentare - de la ora 14,00. Prima şedinţă de plen a acestui for va avea loc începând cu ora 16,00.*** Cei şase candidaţi înscrişi la selecţia pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin luni şi marţi interviurile cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.Toţi cei şase candidaţi înscrişi au îndeplinit condiţiile legale şi au fost admişi să susţină interviul cu ministrul Toader.Astfel, potrivit MJ, luni de la ora 11,00 vor susţine interviurile Sorin Armeanu - prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Andrei Bodean - procuror la DNA Constanţa, Adina Florea - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în prezent delegată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar marţi de la ora 8,30 - procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea - fost procuror general adjunct al României şi Paula-Nicoleta Tănase - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public joi.Conform procedurii, propunerea/ propunerile ministrului Justiţiei va fi/ vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori în vederea obţinerii avizului acestei instituţii. Ulterior obţinerii avizului CSM, ministrul Justiţiei înaintează propunerea preşedintelui României în vederea numirii în funcţia de conducere.Pe 27 iulie, Ministerul Justiţiei a anunţat că au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru funcţia de procuror şef al DNA, urmând ca procedura de selecţie să fie reluată.Funcţia de procuror-şef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruţa Kovesi a fost revocată printr-un decret emis pe 9 iulie de preşedintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curţii Constituţionale.*** Luni se încheie perioada înscrierilor pentru cele opt funcţii vacante de conducere din cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT. Este vorba de patru funcţii vacante la Parchetul General - procuror-şef şi procuror-şef adjunct al Secţiei Judiciare, procuror-şef şi procuror-şef adjunct al Secţiei de Resurse Umane şi Documentare; trei funcţii la DNA - procuror-şef şi procuror-şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei, procuror şef al Secţiei Judiciare Penale; un post vacant de procuror-şef adjunct la DIICOT.Pe 10 august, Ministerul Justiţiei a anunţat demararea selecţiei procurorilor în vederea numirii în aceste funcţii.Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie şi programarea interviurilor se vor afişa marţi la sediul MJ. Procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în perioada 5 - 14 septembrie, un interviu cu ministrul Justiţiei, care va fi sprijinit de secretarii de stat.Rezultatele selecţiei se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina de Internet a instituţiei la data de 18 septembrie, după care propunerile ministrului Justiţiei vor fi înaintate CSM în vederea obţinerii avizului. După obţinerea avizului CSM, ministrul Justiţiei va înainta propunerile preşedintelui României, în vederea numirii în funcţiile de conducere.*** Cererile de înscriere pentru admiterea la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a, care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, se vor depune în perioada 3 - 6 septembrie.Potrivit calendarului aprobat de MEN, cea de-a doua repartizare la liceu va avea loc pe 7 septembrie.*** Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte marţi în şedinţă, la Palatul Cotroceni.Pe 24 august, preşedintele Klaus Iohannis a decis convocarea CSAT pe 4 septembrie, pe ordinea de zi figurând analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018."Secretariatul CSAT a iniţiat procedurile pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificând în acest sens şi Ministerul Finanţelor Publice în data de 21 august. Conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pentru emiterea unei hotărâri a Consiliului este nevoie de consensul membrilor acestuia. Întrucât nu toţi membrii Consiliului au fost de acord cu avizarea propunerilor de rectificare, preşedintele României, dl Klaus Iohannis, a decis convocarea CSAT pentru data de marţi, 4 septembrie, ora 13,00, având înscrisă pe ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru anul 2018", informa Administraţia Prezidenţială.*** Fostul şef al Serviciului Român de Informaţii George Maior, ambasador al României în SUA, ar urma să fie audiat marţi la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI."Pe domnul Maior am decis să îl invităm la comisie pe data de 4 septembrie, marţi, la ora 11,00", a precizat preşedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda.El a spus că temele discuţiei cu Maior vizează subiectele aduse în dezbatere de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu, după audierea fostului şef al SRI.Potrivit lui Manda, discuţiile din comisie nu vor viza ultimele declaraţii ale lui George Maior în calitate de ambasador al României în SUA, referitoare la scrisoarea lui Rudolph Giuliani.*** Cea de a IV-a ediţie a Festivalului Ambasadelor (World Experience Festival) va avea loc în această săptămână, în perioada 3 - 9 septembrie, la ARCUB, şi în Parcul Titan între 7 şi 9 septembrie, Asociaţia ESCU - organizator al evenimentului - anunţând participarea a 70 de misiuni diplomatice, institute culturale, organizaţii internaţionale, comunităţi etnice şi minorităţi naţionale şi a peste 80 de artişti din mai multe colţuri ale lumii.Ediţia a IV-a a festivalului, sub tematica The Sounds of the World - Sunetele Lumii, va aduce pe aceeaşi scenă artişti din Sudan, Italia, Cipru, Argentina, Brazilia, Cuba, Peru, Iran, Indonezia, Congo, Siria, Irlanda, India, Palestina, Croaţia, Japonia, Albania.Festivalul va include expoziţia centrală "Sounds of the World" - în zona indoor de World Art organizată de ARCUB la Hanul Gabroveni, în perioada 3 - 9 septembrie, workshopuri şi ateliere prin care participanţii vor avea ocazia să testeze şi să experimenteze câteva dintre cele mai interesante instrumente tradiţionale din mai multe zone geografice, ceremonii culturale autentice şi conferinţele "World Musical Dialogue" cu teme precum muzica văzută ca un instrument diplomatic, oraşele creative muzicale din reţeaua UNESCO, muzica pe cale de dispariţie şi conservarea patrimoniului muzical.În zona outdoor de Word Bazaar & World Music & Shows organizată în Parcul Titan, intrarea Globul Lumii, în perioada 7 - 9 septembrie, artişti din întreaga lume vor evolua în spectacole de muzică şi performing art pe scena centrală. Bazarul multicultural va avea pavilioane de prezentare în care toţi participanţii - ambasadele, organizaţii, minorităţi etnice - îşi vor expune cele mai reprezentantive obiecte de patrimoniu cultural, vor organiza ateliere artistice şi degustări gastronomice, vor oferi suveniruri şi vor interacţiona cu publicul, oferind informaţii despre ţara lor. World Food Arena reuneşte restaurante, food trucks, dulciuri şi băuturi răcoritoare cu reţete reprezentative pentru ţări din America Latină, Asia, dar şi din Europa.Intrarea este liberă.*** Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) va judeca joi, 6 septembrie, solicitarea procurorului Lucian Onea de ridicare a măsurii controlului judiciar.Solicitarea formulată de fostul procuror-şef al DNA Ploieşti avea termen iniţial pe 27 august, dar judecarea ei a fost amânată după ce un magistrat căruia îi revenise dosarul a făcut cerere de abţinere.ÎCCJ a respins deja pe 2 august, ca nefondată, o altă plângere formulată de procurorul Lucian Onea, prin care acesta solicita revocarea controlului judiciar.Lucian Onea a contestat la Instanţa supremă măsura controlului judiciar dispusă împotriva lui de Parchetul General, într-un dosar în care este cercetat pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Dosarul a fost deschis în urma unor plângeri penale depuse de deputatul Andreea Cosma şi fratele ei, Vlad Cosma.*** Joi se vor afişa rezultatele finale, după contestaţii, la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probele scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6 cel puţin la probele scrise.Un număr de 45.052 de candidaţi s-au înscris pentru a participa la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an.*** Finala celei de a XXI-a ediţii a Galei Tânărului Actor - HOP va avea loc de luni până joi la Costineşti. Directorul artistic al galei este actorul şi profesorul de actorie de la Facultatea de Teatru şi Televiziune din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" Miklos Bacs.Juriul de preselecţie a ales 17 tineri actori şi trei trupe pentru această competiţie. Câştigătorii preselecţiei se vor întrece, în cadrul galei de la Costineşti, pentru Premiul "Ştefan Iordache" - Marele Premiu al Galei Tânărului Actor - HOP, premiul pentru cel mai bun actor şi premiul pentru cea mai bună actriţă - la secţiunea Individual şi Premiul "Cornel Todea" (premiul pentru cea mai bună trupă de actori) şi Premiul "Sică Alexandrescu" (premiul special al juriului) - la secţiunea Grup.Un program permanent al UNITER, Gala HOP este un concurs ce are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic. Prima ediţie a avut loc în anul 1998 sub direcţia regizorului Cornel Todea.*** A patra ediţie a Bucharest International Dance Film Festival se va desfăşura de joi până duminică, în şase spaţii din Capitală. Tema ediţiei din acest an o reprezintă "[re]tracing" - urmele pe care timpul le-a lăsat în vieţile oamenilor şi ale comunităţilor din care fac parte.La ediţia din acest an, pe lângă cele două programe competiţionale (scurtmetraje internaţionale şi competiţia naţională), BIDFF aduce la Bucureşti doi specialişti internaţionali, care vor coordona laboratorul de dezvoltare de filme de dans - "Stories in Movement". În cadrul laboratorului, Guy Cools, unul dintre cei mai renumiţi dramaturgi internaţionali, va susţine atelierul de dramaturgie, iar Helena Jonsdottir, una dintre cele mai importante coregrafe din Scandinavia, inovatoare a filmului de dans, va coordona atelierul de creaţie. Laboratorul este dedicat creatorilor din sud-estul Europei şi are loc între 3 şi 9 septembrie, la Qreator şi LINOTIP - Centru Independent Coregrafic şi va fi finalizat cu o sesiune de pitching de idei dedicată participanţilor.Bucharest International Dance Film Festival este un proiect al Asociaţiei Tangaj Dance, realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Institutului Cultural Român, Consulatului Onorific al Republicii Islanda la Bucureşti, British Council şi Institutului Balassi.*** Vineri are loc o nouă sesiune de admitere la Institutul Medico-Militar din cadrul UMF Târgu Mureş, specializarea Medicină - limba engleză.La începutul lunii august, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a aprobat organizarea, pe data de 7 septembrie, a unei noi sesiuni de admitere pentru 20 de locuri repartizate Institutului Medico-Militar din cadrul UMF Târgu Mureş, specializarea Medicină - limba engleză, ca urmare a neocupării tuturor locurilor disponibile în sesiunea din iulie şi existenţei unui deficit de personal medical specializat.Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat, să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în 2018 şi să cunoască foarte bine limba engleză.Testarea cunoştinţelor de limba engleză are loc joi la sediul UMF Târgu Mureş. Doar candidaţii declaraţi admişi vor putea participa la proba de vineri. Studenţii admişi vor învăţa toate materiile în limba engleză şi vor rămâne la această formă de şcolarizare până la încheierea studiilor.*** Concertul "Săftiţa (balkanic project) by Marius Mihalache" va fi prezentat în premieră la sala Amfiteatru, situată pe acoperişul Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Capitală, sâmbătă, în deschiderea micro-stagiunii de concerte-recitaluri în aer liber.Show-ul va fi susţinut de Marius Mihalache şi trupa sa de muzicieni de elită "Marius Mihalache Band", formată din Arabela Nicolau - voce, Marius Gagiu - flaut, caval, Lorin Mihalache - tobe, Florin Parfene - bass.Biletele s-au pus în vânzare online, pe MyStage.Următoarele două concerte ale micro-stagiunii îl vor avea protagonist pe "regele acordeonului" - Emy Drăgoi, pe 14 şi 15 septembrie.*** Manonera, Light in Babylon sau Yasmin Levy vor urca pe scena celei de a VIII-a ediţii a Balkanik Festival, care se va desfăşura de vineri până duminică la Gara Regală Băneasa şi Youniverse Summer Club.Pe scena din faţa Gării Regale Băneasa vor fi şi Asaf Avidan, Fanfara Tirana meets Transglobal Underground şi Kroke.În primele două zile ale festivalului, show-urile vor continua la Youniverse Summer Club cu trupe live şi DJ. Noaptea de vineri va răsuna în ritmuri de fanfare, iar sâmbătă atmosfera va fi una de litoral românesc din anii '90, cu Dan Ciotoi şi formaţia Generic.Alături de meşteşugarii veterani care îşi vor prezenta obiectele artizanale şi vor susţine demonstraţii ale unor meşteşuguri rare pe cale de dispariţie, Balkanik mai găzduieşte un târg al tinerilor artizani, care împletesc tradiţiile cu noile tehnologii, pentru a le asigura continuitatea.Balkanik Festival găzduieşte, de asemenea, un video mapping, expoziţii de fotografie, instalaţii, performance-uri şi un food court internaţional. AGERPRES/(redactor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)